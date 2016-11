Striezelmarkt mit Swing und Gospel Auch in diesem Jahr gibt es wieder einige Neuheiten. Unter anderem können Kinder zu lebendigen Spielfiguren werden.

Der Dresdner Striezelmarkt wird am 24. November eröffnet. © dpa

Am 24. November eröffnet der 582. Dresdner Striezelmarkt. Oberbürgermeister Dirk Hilbert wird an diesem Tag symbolisch die Pyramide anschieben und den Dresdner Christstollen anschneiden. Der Striezel ist dieses Jahr 2 016 Millimeter lang. Gleichzeitig öffnen die 233 Marktstände und Fahrgeschäfte.

Ein Höhepunkt ist wieder das Dresdner Stollenfest am 3. Dezember. Rund 100 000 Gäste verfolgen den Festumzug, bei dem ein mehrere Tonnen schwerer Riesenstollen vom Schloßplatz zum Altmarkt gebracht wird, jedes Jahr.

Neu beim Striezelmarkt sind die Themen-Freitage. So findet am 25. November: ein Posaunenabend, am 2. Dezember ein Gospelabend, am 16. Dezember ein Swing- und Jazzabend sowie am 23. Dezember ein Weihnachtsliederabend statt. Ebenfalls neu im Programm ist das Adventskalenderfest am 26. November. Für die Kinder wird es außerdem die Mitmachaktion „Zwerg ärgere dich nicht“geben. Jeden Montagnachmittag können vor der Geschichtenbühne auf dem Striezelmarkt vier Schulklassen nach dem klassischen Prinzip des Spiels „Mensch ärgere Dich nicht“ gegeneinander antreten und zu lebendigen Spielfiguren werden. Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 bewerben sich dafür unter info@alexander-und-partner.de.

In diesem Jahr wird das kleine Weihnachtspostamt auf dem Striezelmarkt zum ersten Mal von Post-Modern betreut. „Ob Weihnachtsgrüße, Wunschzettel oder Pakete, im Weihnachtspostamt können Postsendungen aller Art aufgegeben und frankiert werden“, sagt Alexander Hesse, Marketingleiter Post-Modern - Media Logistik GmbH. Zusätzlich sind auch Briefmarken und philatelistische Produkte im Angebot. Außerdem veröffentlicht Post-Modern jedes Jahr eine besondere Weihnachtsbriefmarke. Diese erscheint am 15. November und ist in allen teilnehmenden Servicepunkten, im Onlineshop sowie im Weihnachtspostamt erhältlich.

Der Dresdner Striezelmarkt hat vom 24. November bis zum 24. Dezember, täglich von 10 Uhr bis 21 Uhr, geöffnet. Ausnahmen sind der Eröffnungstag (16 bis 21 Uhr), die „Sternstunden“ am 9. Dezember (10 bis 23 Uhr) und der Abschlusstag (10 bis 14 Uhr).

