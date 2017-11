Striezelmarkt-Fichte kommt aus dem Tharandter Wald Dresdens Weihnachtsbaum wird am Sonnabend gesägt und abtransportiert. Wer will, kann beim Aufbau zuschauen.

Vor drei Jahren geschah dieses Malheur: Beim Verladen der in Kreischa gefällten Striezelmarkt-Fichte war der Stamm zerbrochen. Bleibt zu hoffen, dass diesmal alles glattgeht. © Bonss

Immense Schäden hat Sturm Herwart kürzlich hinterlassen. Doch die Striezelmarkt-Fichte steht unversehrt zwischen Kurort Hartha und Dorfhain im Tharandter Wald. An diesem Sonnabend wird sie umgesägt. Los geht es gegen 7 Uhr morgens mit dem Aufbau eines Krans. Eine halbe Stunde später starten die Sägearbeiten. Die Förster rechnen mit einer Arbeitszeit von etwa zwei Stunden. Anschließend wird der Baum auf einen Sattelschlepper verladen und auf den Dresdner Altmarkt transportiert. Die Fahrtroute führt über Tharandt, Grumbach, Kesselsdorf in die sächsische Landeshauptstadt. Dort können Schaulustige ab 12 Uhr beim Aufbau des 20-Meter-Baums zuschauen. In diesem Jahr ist vor Ort auch für Speis und Trank gesorgt. Montag wird es vorweihnachtlich: Dann bekommt die Fichte ihre Beleuchtung. Eine 2 900 Meter lange Kette mit 16 200 LEDs sorgt für die richtige Illumination. Die Spitze wird ein Stern zieren – 70 mal 70 Zentimeter groß. Ebenfalls in der kommenden Woche werden Wichtelkino, Etagenkarussell, Pyramide und Bühne errichtet sowie die Verkaufsbuden aufgebaut.

Der Startschuss für den 583. Striezelmarkt fällt in diesem Jahr schließlich am 29. November. Traditionell wird der Striezelmarkt dann mit dem ökumenischen Gottesdienst in der Kreuzkirche eröffnet, bevor das Bühnenprogramm beginnt. Online können sich Interessierte jederzeit über Veranstaltungen, Händler und andere Themen informieren.

Übrigens: Falls beim Fällen des Baumes etwas schiefgehen sollte – wie vor Jahren beim Absägen der Striezelmarktfichte in Kreischa –, hat der Forst einen zweiten Baum als Kandidaten im Blick.

