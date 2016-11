Strießen ruft zum Stoppelrennen Die Dorfsportgemeinschaft düste schon oft übers Feld – jetzt gibt es die erste öffentliche Motocross-Veranstaltung.

David Walter aus Strießen posiert mit seiner Kawasaki auf dem abgeernteten Maisfeld hinter seinem Haus. Hier will er zusammen mit weiteren Motorsportbegeisterten den ersten Strießener Stoppelcross veranstalten. © Klaus-Dieter Brühl

Ein Tonnenslalom, Baumstamm-Pulling, Torwandschießen und ein Spaßwettbewerb, bei dem ein Büstenhalter eine Rolle spielt – da kommen die Zuschauer so richtig auf ihre Kosten. Der nicht ganz ernst gemeinte Vierkampf ist neben dem eigentlichen Geländerennen über eine Zweikilometerstrecke der Höhepunkt beim Strießener Stoppelcross. Am Sonnabend, 26. November, lädt die Sportgemeinschaft zu einer Motorsportveranstaltung der besonderen Art.

Auf einem sechs Hektar großen, abgeernteten Feld zwischen Dorf und Eisenbahnstrecke können die Fahrer von 125-Kubik-Maschinen, Simsons, Pitbikes und Quads zeigen, was sie alles drauf haben. Die Zeitnahme erfolgt professionell mit Transpondern. „Das ist nicht ganz billig, erspart uns aber eine aufwendige Auswertung der verschiedenen Starterklassen“, erklärt David Walter. Der Chef der SG-Motorsportabteilung hat im Moment mit der Vorbereitung alle Hände voll zu tun, denn die Idee für das Stoppelrennen ist erst ein paar Wochen alt. Bis zum letzten November-Wochenende müssen noch die Flächen gemulcht, die Parcours präpariert, Fahrerlager und Gästezelt aufgebaut werden. Erwartet werden neben Rennteilnehmern aus der Region auch Fahrer aus Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Die technische Abnahme erfolgt ab 7 Uhr, der Start ist für 9 Uhr geplant.

Piste war schon Geheimtipp

Organisierten Motorsport gibt es in dem kleinen Priestewitzer Ortsteil erst seit dem Frühjahr dieses Jahres. Da taten sich ein paar PS-begeisterte Strießener und ein paar Fußballer zur Sportgemeinschaft zusammen. Aber das Dörfchen war auch schon vorher ein Geheimtipp in der Cross-Szene.

Im Jahr 2008 hatte David Walter von der Meißner Agrarprodukte AG ein Stück gepachtet und gemeinsam mit Bruder Roy und einigen Freunden eine etwa 1000 Meter lange Strecke angelegt. Die Piste durfte zwar nicht für offizielle Sportveranstaltungen genutzt werden, aber die Brüder düsten regelmäßig mit Freunden über den Parcours. Die nächsten Strecken lagen nämlich in Hirschfeld, in Kemmlitz bei Mügeln oder in Kröbeln bei Bad Liebenwerda – und die Strießener hatten keine Lust, für ein spontanes Hobbyrennen 40 oder 50 Kilometer weit zu fahren.

Auf der Piste, die so weit von der nächsten Besiedlung entfernt, dass die röhrenden Motoren keinen Ärger mit den Anwohnern verursachen, gab es seitdem jedes Jahr im Frühjahr oder Herbst eine kleine private Crossveranstaltung. Nun wird alles eine Nummer größer und organisierter – mit den entsprechenden Versichrungen und einer Abnahme durch den Motorsportverband.

David Walter, damals noch Student, arbeitet heute als Bauingenieur, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Seine Liebe zum Motocross aber bleibt ungebrochen. „Ich habe das immer nur hobbymäßig und nie professionell betrieben“, sagt er. „Es geht um den Spaß an der Sache, außerdem ist man draußen an der Luft und bewegt sich.“ Das ist noch leicht untertrieben, denn eine Geländemaschine zu beherrschen, erfordert eine enorme körperliche Fitness. Walter hat schon einige Zweiradmarken durchprobiert – Suzuki, Honda, Yamaha ... Jüngste Errungenschaft ist eine brandneue Kawasaki KXF 250 Viertakt.

Strecke wird präpariert

Außerdem gefalle ihm das herzliche, kumpelhafte Verhältnis zwischen den Motorsportlern, sagt der 34-Jährige. Und man komme mal vom Computer weg.

Bis zum Buß- und Bettag wollen die Strießener ihre Rennstrecke ordentlich präpariert haben. Vielleicht sogar mit ein paar kleinen Sprunghügeln, aber das ist noch nicht sicher. Die Startgebühr in Strießen beträgt 30 Euro, bis zum 19. November 25 Euro. Sollte das Rennen wegen Wetterkapriolen abgesagt werden müssen, gibt es 20 Euro zurück. Für die Zuschauer wird ein großes Zelt aufgebaut, daneben Imbiss- und Getränkestände – sogar originale Thüringer Rostbratwurst ist im Angebot.

zur Startseite