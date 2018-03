Striesener Fußballer gewinnen Nachholspiel

Im Nachholspiel der Fußball-Landesklasse Ost setzte sich die SG Striesen gegen den SV Oberland Spree mit 2:0 (2:0) durch. Auf dem Kunstrasen an der Dohnaer Straße machte Jonathan Schulz schon in der Anfangsphase mit zwei Treffern alles klar (17., 22.). Danach sicherten die Dresdner den Vorsprung bis zum Abpfiff. „Wir haben uns heute taktisch klug präsentiert, wollten unbedingt zu Null spielen“, sagte Striesen-Trainer Thomas Benedix, der vor allem seinen Youngstern ein großes Lob zollte: „Marcel Arnold und Oliver Hegewald haben stark agiert. Ein dickes Lob an unsere Jugendabteilung, dass die Zusammenarbeit so gut funktioniert.“ (jj)

