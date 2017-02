Gut zu wissen Striegiszwerge bekommen endlich mehr Platz Der Alltag in der Tagesstätte in Niederstriegis wird sich Mitte des Jahres ändern. Alle Wünsche erfüllen sich aber nicht.

John (vorn) und die weiteren Schützlinge der Kita „Striegiszwerge“ bekommen in diesem Sommer einen Anbau. Um zur Garderobe zu kommen, müssen dann nicht mehr alle Kinder und Eltern durch das gesamte Haus laufen. © André Braun

Gerade jetzt im Winter, wenn die Kinder und Eltern mindestens zweimal am Tag mit nassen Schuhen durch die Einrichtung laufen, hat es das Personal schwer. Es kommt mit dem Wischen nicht hinterher. Das ist auf die ungünstige Lage der Garderobe nahezu am Ende des Flachbaus zurückzuführen. Vertreter der Hygiene sehen das als Manko, haben es schon mehrfach angesprochen. Dieser Kritikpunkt entfällt voraussichtlich schon bei der nächsten Kontrolle. Denn die Stadt Roßwein lässt in diesem Sommer an die Kita „Striegiszwerge“ anbauen. Die Stadträte haben mit dem Bereitstellen des Geldes dafür in der vergangenen Woche eine wichtige Voraussetzung geschaffen.

In einem Anbau parallel zum bestehenden Gebäude will die Kommune eine zweite Garderobe sowie weitere Räume unterbringen. Einer ist für Integrativkinder vorgesehen, die besonderer Zuwendung bedürfen. Ein zweiter soll dem Personal vorbehalten sein. Finanzieren will die Kommune das über das Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Ein Viertel muss sie selbst beisteuern. Das sind etwas mehr als 22 000 Euro. Rund 90 000 Euro sind für den Anbau geplant. Dabei soll zugleich die alte Heizungsanlage erneuert werden. Das ist in der Kalkulation schon berücksichtigt.

Die Eigenanteile zahlt die Stadt Roßwein auf Ratsbeschluss aus der investiven Schlüsselzuweisung vom Land. Dafür stehen nach neuesten Berechnungen insgesamt 414 000 Euro in diesem Jahr zur Verfügung. Mit diesen Zuwendungen will die Kommune daher auch das zweite Projekt bestreiten, das 2017 möglichst parallel zum Anbau in der Kita Niederstriegis über die Bühne gehen soll: „Wir wollen zwei ungünstig geschnittene Räume so verändern, dass es für Kinder wie Erzieher gleichermaßen angenehmer ist“, sagt Bauamtsleiterin Petra Steurer.

Wie sie erklärt, gibt es jetzt einen viel zu großen Gruppenraum und einen kleinen, der nur von wenigen Kindern genutzt werden kann. Der Plan sei, eine Wand einzuziehen und dadurch ähnlich große Räume zu schaffen, die durch eine Tür miteinander verbunden und somit schnell zu erreichen sind.

Durch die Neuaufteilung und den Anbau können insgesamt sieben neue Plätze für Drei- bis Siebenjährige geschaffen werden. Eine 45-prozentige Förderung vonseiten des Landkreises steht in Aussicht. Bei Gesamtkosten von etwas mehr als 10 000 Euro verbleiben rund 4 500 Euro, die die Stadt aus ihren Schlüsselzuweisungen beisteuern wird. Wenn alle Formalitäten bezüglich der Zuschüsse geklärt sind, will das Bauamt die Arbeiten ausschreiben. Möglichst im Paket, damit in einem Haus nicht verschiedene Baufirmen zur gleichen Zeit ein- und ausgehen müssen. Bauzeit soll nach Möglichkeit über den Sommer sein, wenn wegen der Urlaubszeit wenige Kinder in der Einrichtung sind. Gegebenenfalls muss es eine kurze Schließzeit geben. Die Eltern sind Hauptamtsleiterin Michaela Neubert zufolge schon in diese Pläne einbezogen worden. Ein konkreter Baubeginn steht allerdings noch nicht fest.

Mit den sieben neuen Plätzen erhöht sich die Kapazität bei den Striegiszwergen auf 65 Kinder. „Das ist angemessen. Die Einrichtung ist gut ausgelastet“, bescheinigt die Hauptamtsleiterin. Die Erweiterung entspreche der Bedarfsplanung. Eine Aufstockung der Plätze in anderen Kitas in Roßwein und den Ortsteilen ist derzeit nicht geplant und auch nicht notwendig, so Michaela Neubert.

Mit dem Anbau geht für Eltern und Erzieher ein langgehegter Wunsch in Erfüllung. Die Forderung nach moderneren Bedingungen, mit denen sich auch der Kita-Alltag entspannt, hatten die Ortschaftsräte mehrfach auf dem Tisch. Das Gleiche trifft auch auf das Außengelände zu. Das muss nach Meinung einiger Räte attraktiver werden. Allerdings: „Bei den Umbauten jetzt ist da noch nichts mit vorgesehen. Dafür muss es ein Extra-Projekt geben“, so die Bauamtsleiterin.

zur Startseite