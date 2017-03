Striegistaler Händler als Paradebeispiel Die IHK lobt die Initiative Striegistal.jetzt für ihre Broschüre. Das Projekt erreicht sogar München.

Daniel Zimmermann (rechts) von der Seifenmanufaktur Marbach hat die Handelsinitiative Striegistal.jetzt nach dem Vorbild von Döbeln.jetzt gegründet. Nicolas Sihombing vom Café Batavia hat diese Initiative in Döbeln gestartet und bei der Gründung unterstützt. © André Braun/Archiv

Striegistal hat mehr zu bieten, als manch einer denkt. Davon ist Daniel Zimmermann überzeugt. Er ist Mitglied im Marbacher Ortschaftsrat, Geschäftsführer der Seifenmanufaktur und Mitbegründer der Initiative „Striegistal.jetzt“. Die Gewerbetreibenden haben eine Broschüre aufgelegt, in der sie sich präsentieren. „Die dörfliche Region wird oft unterschätzt. Wir haben neben der reizvollen Natur auch ungewöhnliche Unternehmen. Doch davon wissen die wenigsten“, sagte er am Mittwoch während einer Pressekonferenz der Industrie- und Handelskammer (IHK) Chemnitz. Er verwies darauf, dass die Initiative an das Projekt „Döbeln.jetzt“ angelehnt ist, das Nicolas Sihombing, Betreiber des Café Batavia, zuvor gestartet hatte.

Dass Unternehmer in Mittelsachsen freiwillige Netzwerke jenseits aller Konkurrenzgedanken bilden, sei nur sehr vereinzelt der Fall. Das sagte Thomas Kolbe, Präsident der IHK-Regionalversammlung Mittelsachsen. Es gebe zwar eine Vielzahl von Unternehmerstammtischen und Gewerbevereinen. Deren Engagement habe aber meist nur eine regional begrenzte Außenwirkung.

Vorschlag auf Ablehnung gestoßen

„Wer seinen Nachbarn kennt, kann neue Geschäftsbeziehungen miteinander eingehen und gemeinsame Projekte entwickeln“, ergänzte Cindy Krause, IHK-Sachgebietsverantwortliche Handel/Dienstleistungen. In Striegistal sei diese Intention in der Tat aufgegangen, so Daniel Zimmermann. „Die Auslagestellen der Broschüren sind auf unserer Internetseite www.striegistal.jetzt gelistet. Eine davon ist die Tierarztpraxis von Kristina Küttner. Weil sie ihre Praxis erst im September 2016 eröffnet hat, ist vielen nicht bewusst gewesen, dass es in Striegistal einen Tierarzt gibt.“

Kristina Küttner selbst hat beobachtet, dass diejenigen, die in der Praxis warten, gern zur Broschüre greifen, sagte sie auf DA-Nachfrage. Auch sie findet das Heft „schön und interessant“. Allerdings könne sie sich derzeit nicht vorstellen, sich darin zu präsentieren. „Ich sehe mich als Dienstleister und will den Kunden nichts verkaufen“, erklärte sie die Gründe.

Die IHK-Vertreter finden die „.jetzt“-Initativen vorbildlich. Sihombing und Zimmermann seien in ganz Mittelsachsen unterwegs, um Werbung dafür zu machen. „Wir sind dabei auch auf Ablehnung gestoßen“, so Zimmermann. Doch in Roßwein werde demnächst eine Broschüre erscheinen. Für den Raum Freiberg sei ebenfalls eine vorgesehen. „Es kommen aber auch Anfragen von Stellen, mit denen wir nie gerechnet hätten, kürzlich eine aus München“, so Zimmermann.

Cindy Krause sagte, es solle das Konzept „Mittelsachsen.jetzt“ mit Leben gefüllt werden. „Das ist allerdings sehr zeitaufwendig.“ Es gehe in dieser Broschüre dann nicht darum, sich als einzelnes Unternehmen zu präsentieren, sondern die Region als Gesamtheit. „In Döbeln und Striegistal wurde erkannt, dass nur gemeinsam ein Gegenpol zu den Schwarmstädten Dresden, Leipzig und Chemnitz gebildet werden kann.“

11 100 Kleingewerbetreibende

In Mittelsachsen gibt es 11 100 Kleingewerbetreibende. „Im Verhältnis zu den insgesamt 14 000 ansässigen Unternehmen stellen diese mit 80 Prozent den größten Anteil dar“, sagte Cindy Krause. Im Vergleich zu den größeren Unternehmen verfügen diese häufig nicht über ein hohes Marketing-Budget. 8 000 Euro hat das Erstellen der Striegistaler Broschüre mit einer Auflage von 1 000 Stück gekostet. Zu 80 Prozent sei der Betrag über das Projekt „Land(auf)schwung“ gefördert worden.

