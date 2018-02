Strickfrauen suchen Wolle für Babysachen Auch weitere Mitstreiter sind bei den wöchentlichen Treffs im „SpinnNetz“ in Weißwasser gern gesehen.

Mützen, Schals aber vor allem viele Söckchen für Neugeborene entstehen in der Kreativwerkstatt am Sorauer Platz. © Hagen Linke

Viele flinke Hände wirbeln mit Nadeln und bunter Wolle; mehrere Tische sind zusammengeschoben, Frauen sitzen im Halbkreis, es wird geschwatzt und vor allem – gestrickt. Draußen am Sorauer Platz toben kleine Kinder. Nicht ausgeschlossen, dass die Mädchen und Jungen schon einmal Söckchen und Mützen getragen haben, die von den Frauen nebenan gefertigt worden sind.

Die Strickerinnen vom Generationentreff „SpinnNetz“ machen das nämlich schon viele Jahre. Angefangen hat es vor mehr als sieben Jahren mit einer kleinen Gruppe. Mittlerweile sind rund 40 Frauen aktiv. „Es hat sich gut rumgesprochen“, sagt Sylvia Ozellis. Sie leitet die Mittwochsgruppe der Kreativwerkstatt. Eine zweite Runde trifft sich immer donnerstags. „Es ist eine wunderbare Atmosphäre“ findet die Rentnerin, die viele Jahre bis 2014 einen Handarbeitsladen gleich in der Nähe des Generationentreffs führte. Die Teilnahme kostet 50 Cent, Kaffee oder Tee ebenfalls.

Und die Frauen stricken nicht nur für sich, sondern ganz selbstlos für andere. Seit Jahren schon fertigen sie Mützen und Söckchen für Neugeborene. Rund 300 Kinder kommen jedes Jahr im Weißwasseraner Krankenhaus zur Welt. Die jungen Eltern können ihr Geschenk aus verschiedenen Sets auswählen. Die Vorlagen kommen zum Beispiel aus Strickheften. „Jede Garnitur ist anders“, sagt Silvia Ozellis. Zweimal im Jahr werden Söckchen und Mützen im Krankenhaus übergeben. In der Vergangenheit entstanden auch schon 80 mal 80 Zentimeter große Babydecken. Sie gingen innerhalb der Aktion „Wärme schenken“, die die Organisation „Save the Children“ ins Leben rief, nach Südafrika.

Die Frauen in der Mittwochsrunde sind zwischen Mitte 50 und 86 Jahre alt. Die Strickfertigkeiten werden meist von Müttern an Töchter weitergeben. Im „SpinnNetz“ gibt es aber auch eine Frau, die erst mit 63 Jahren angefangen hat. Mittlerweile klappt es immer besser – mit Unterstützung an der Seite. „Es ist wie bei jedem Hobby“, sagt die Leiterin. „Man muss mit Interesse dranbleiben.“ Gehäkelt wird im „SpinnNetz“ auch. Das ist etwas einfacher. Man braucht nur eine Nadel, die eine Hand zum Festhalten, die andere zum arbeiten. Beim Stricken wird es anspruchsvoller. Ein kleines Söckchen wird von vier Nadeln gehalten, eine fünfte wirbelt umher. Bei Material und Ausstattung dominiert Vielfalt. Es gibt kurze Nadeln mit einem dünnen Seil verbunden, Nadeln, die aus Carbon, Eschenholz oder Bambus gefertigt sind. Und es gibt Frauen in der Runde, die haben zur DDR-Zeiten mit angespitzten Kochlöffeln dicke Schals, Mützen und Decken gestrickt. Später in den 90er-Jahren war eine andere Handarbeit sehr gefragt – das Sticken. Das ist heute nicht mehr so, wird aber auch noch im „SpinnNetz“ gepflegt.

Die Kreativwerkstatt im Haus ist immer auf der Suche nach Wollspenden. Eine wichtige Bedingung, um das Material zu verarbeiten: Es muss weich sein. Schließlich sollen die Mützchen nicht kratzen. Wer will, kann die Spenden mittwochs oder donnerstags zum Treff abgeben. Oder mitstricken. An den Tischen ist noch Platz. „Wer sich einsam zu Hause fühlt, kann gerne herkommen“, sagt Silvia Ozellis.

Männer sucht man übrigens in der Vormittagsrunde vergeblich. Das heißt aber grundsätzlich nicht, dass sie nicht mit Nadel und Wolle umgehen könnten. Eine Frau, über 80 Jahre, erzählt von ihren sechs Kindern – alles Jungs. „Einige Stricken auch, aber sie sind noch berufstätig.“

Kontakt: Generationentreff „SpinnNetz“, Sorauer Platz 1, 02943 Weißwasser, Tel. 03576 209016, SpinnNetz(at)schlupfwinkel-weisswasser.de

