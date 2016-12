Stricken und Häkeln für die Mandaukaserne

Zittau. Der Verkauf von selbst gestrickten oder gehäkelten Sachen in der Mandaukaserne brachte einen Erlös von 533,20 Euro. Darüber informierte Renate Weber, die Initiatorin der ungewöhnlichen Aktion. Sie hatte die Zittauer in der Weihnachtszeit im Internet und auf Flugblättern zum „Stricken und Häkeln für die Mandaukaserne“ aufgerufen. Der Erlös aus dem Verkauf fließt in die Notsicherung der maroden Mandaukaserne. Die Zittauer strickten und häkelten Schals, Mützen, Socken oder andere Bekleidung, die am 17. Dezember in der Mandaukaserne und in den Tagen danach beim Herrenausstatter Gullus verkauft wurden.

„Könnte ich Sie alle umarmen, ich würde es tun“, mit diesen Zeilen bedankte sich Frau Weber auf handgeschriebenen Zetteln bei denen, die Kunstwerke schufen und bei denen, die sie erwarben. Sie sei von der Resonanz völlig überwältigt gewesen, so Renate Weber, die sich in den Bürgerinitiativen „Bessere Mitte“ und Stadtforum Zittau engagiert. (mh)

