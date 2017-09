Streusalz für den Winterdienst gesichert Rund 14 000 Tonnen sind für mehr als eine Millionen Euro bestellt worden. Innerhalb von 48 Stunden ist das Salz da.

Der Landkreis bereitet sich auf den Winter vor. Bereits im Juli sind die Lagerhallen der sechs Straßenmeistereien mit 5 000 Tonnen Streusalz aufgefüllt worden. Der Bestand stammt noch aus Leistungen des Altvertrags. Für die bevorstehende Saison haben die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik am Mittwoch den Auftrag erteilt. Rund 14 000 Tonnen Salz lässt sich der Kreis für fast 1,03 Millionen Euro von der Firma „Deutscher Straßen-Dienst GmbH Hannover“ liefern. Von der Gesamtmenge sollen 12 000 Tonnen während des Winters zur Verfügung stehen, die übrigen 2 000 Tonnen sind für die Auffüllung der Lager im kommenden Jahr gedacht.

Bestellt hat der Kreis so viel Salz, wie im Schnitt in den vergangenen drei Jahren verwendet worden ist. „Die 12 000 Tonnen können über die ganze Wintersaison je nach Situation abgerufen werden, innerhalb von 48 Stunden trifft die Lieferung ein“, erklärt Kreissprecher André Kaiser.

Die Kosten für das Streusalz muss der Kreis nicht allein tragen, auch wenn er für Bund und Land in Vorkasse geht. Knapp 40 Prozent übernimmt der Kreis. Abgedeckt wird der Anteil mit den Zuweisungen für die Kreisstraßen. Das Landratsamt ist für den Winterdienst auf rund 1 600 Kilometern Bundes-, Staats- sowie Kreisstraßen möglich. Erstmals sind die Lieferleistungen in diesem Jahr nicht für jede Meisterei, sondern übergreifend ausgeschrieben worden. „Damit sind wir flexibler, können die Lieferung bedarfsgerechter koordinieren“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter in der Abteilung Straßen Dirk Hänel.

Bis zum 5. Oktober werden auch die Fahrzeuge vorbereitet. Mit dem Tag des Winterdienstes in der Meisterei Hainichen gilt die Flotte als einsatzbereit. (DA/mf)

