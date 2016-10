Streuobstwiese wird zu Ackerland Auf der Wiese in Freital-Pesterwitz wird es künftig statt Sauerkirschen Winterraps geben.

© Daniel Schäfer

Freital. Die kürzlich gerodete Streuobstwiese an der Zauckeroder Straße wird zu einer Ackerfläche. Wie Lars Folde vom Gut Pesterwitz erklärt, werden auf der Wiese keine neuen Obstbäume gepflanzt. Die Bedingungen dafür seien an dieser Stelle nicht optimal. Stattdessen will er auf der Fläche zunächst Winterraps aussäen. Später plant er mit dem Anbau von Getreide.

Auf einer Fläche von etwa fünf Hektar waren vor einigen Wochen zahlreiche Sauerkirsch-Bäume gefällt worden. Die Plantage stammte noch aus DDR-Zeiten und hätte verjüngt werden müssen. Allerdings gibt es von der Industrie kaum noch Interesse an Sauerkirschen, da zunehmend Konzentrate verwendet werden. Das Gut Pesterwitz hatte sich deshalb für eine Rodung entschieden. Bereits im vergangenen Jahr hatte der Betrieb etliche Sauerkirschbäume gefällt. Insgesamt hatte das Gut Pesterwitz in Zauckerode und Pennrich auf etwa 25 Hektar Sauerkirschen. (SZ/cb)

