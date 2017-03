Streunendes Erbe Nach dem Tod eines Krauschwitzer Katzenhalters sind 15 Tiere herrenlos. Nicht alle kommen im Tierheim unter.

Mit fast 13 Millionen Tieren sind Katzen das beliebteste Haustier in Deutschland. Bei einem Einwohner von Krauschwitz war die Liebe zu den Vierbeinern so groß, dass er auf seinem Grundstück mindestens 15 Katzen gehalten hat. Nach dessen Tod werden die Tiere nun jedoch zu einem Problem. Und das sowohl für die Gemeinde und den Landkreis als auch für das Tierheim der Interessengemeinschaft „Katzen in Not“ in Weißwasser. Hier sind einige der Katzen nämlich untergebracht. Doch die Kapazitäten der Einrichtung sind begrenzt.

In Krauschwitz kennt man das Problem bereits seit einiger Zeit. So hatte die Gemeinde den Katzenhalter schon in einen Ausschuss geladen, um die Kastration der Tiere zu besprechen, erklärte der Gemeinderat und stellvertretende Bürgermeister Daniel Mosmann in der jüngsten Ratssitzung. Dabei habe man ihn aufgefordert, dafür zu sorgen, dass sich die Tiere nicht weiter vermehren. Das ist aber über ein Jahr her und passiert ist diesbezüglich nichts.

Nach dem Tod des Eigentümers muss nun der Landkreis diese Aufgabe übernehmen. Dem zuständigen Landratsamt habe man das Problem gemeldet, sagt Daniel Mosmann. Denn die Zeit drängt. Man sei von einer Tierärztin aus Weißwasser darauf aufmerksam gemacht worden, dass es höchste Zeit für entsprechende Maßnahmen sei, erklärt er. Andernfalls kann sich die Zahl der Tiere innerhalb kürzester Zeit vervielfachen. Immerhin kann eine Katze bis zu dreimal pro Jahr Junge bekommen – mit jeweils bis zu sechs Kätzchen in einem Wurf.

Eine Auskunft, wie genau es mit den Tieren weitergeht, gibt es vom Veterinäramt des Landkreises nicht. „Da es sich um ein laufendes Verfahren handelt, können keine inhaltlichen Detailauskünfte gegeben werden“, teilt der Amtstierarzt und Leiter des Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramtes Dr. med. vet. Ralph Schönfelder auf SZ-Nachfrage mit.

Sechs müssen eingefangen werden

Laut Gabriele Langner, der Vorsitzenden von „Katzen in Not“, sind sechs der Tiere aus Krauschwitz nun in der Weißwasseraner Einrichtung untergebracht. Diese seien inzwischen auch sterilisiert worden. Drei weitere seien schon vermittelt. Die verbliebenen sechs Tiere, die immer noch in Krauschwitz herumstreifen, sollen in den nächsten Tagen eingefangen und anschließend ebenfalls sterilisiert beziehungsweise kastriert werden. Wie es danach mit den Tieren weitergeht ist dann davon abhängig, wie zutraulich die Stubentiger sind. Sollten diese zu scheu sein und sich nicht vermitteln lassen, müssen sie wohl wieder freigelassen werden.

Eine dauerhafte Unterbringung in ihrer Einrichtung sei nicht möglich, sagt Gabriele Langner. Denn der Platz auf dem Privatgrundstück von Gabriele Langner und ihrem Mann Joachim ist begrenzt. Insgesamt sei Platz für 50 Tiere und aktuell seien bereits 40 Tiere da. Es wird also langsam eng. Und die sechs noch frei herumstreunenden Krauschwitzer Katzen sind hierbei noch nicht eingerechnet. Um diesbezüglich Abhilfe zu schaffen, sollen einige der Katzen aus Krauschwitz im Tierheim in Horka untergebracht werden.

Neben den Platzverhältnissen ist die Aufnahme aber auch eine Frage des Geldes. Denn die Auffangstation, die kein Tierheim im klassischen Sinn ist, finanziert sich durch Gelder des Freistaats Sachsen, der Stadt Weißwasser und über Spenden. Und immer wieder melden sich Katzenbesitzer und bitten um Hilfe bei der Finanzierung einer Sterilisation oder Kastration ihres Tieres. Denn die dafür anfallenden Kosten belaufen sich bei einem Kater auf 60 Euro, bei einer Katze sogar auf 90 Euro. Für die Entwurmung und das Impfen von Jungtieren, Behandlungen durch den Tierarzt sowie für Futter, Katzenstreu und andere Utensilien fallen zusätzliche Kosten an. Die Katzen aus Krauschwitz belasten das Budget von Katzen in Not aktuell allerdings noch nicht. „Die Kosten werden erst einmal vom Veterinäramt getragen“, sagt Gabriele Langner. Dieses werde das ausgelegte Geld wohl wiederum den Erben des verstorbenen Katzenhalters in Rechnung stellen.

Kastrationspflicht oder nicht?

Neben Fällen wie in Krauschwitz, bei denen der Besitzer eines Tieres stirbt, muss das Veterinäramt des Landkreises auch mehrfach Tiere ihren Haltern entziehen. In den letzten Jahren sei es zu 79 Einsätzen mit Fortnahmen gekommen, bei denen insgesamt 302 Tiere entzogen worden sind, erklärt Ralph Schönfelder. Zudem gibt es auch im Landkreis Görlitz streunende Katzen. „Unkastrierte Katzen von Tierhaltern können sich mit herrenlosen freilebenden Katzen verpaaren“, sagt der Amtstierarzt. Eine Kastrationspflicht, die in der Ortspolizeisatzung der jeweiligen Gemeinde festgeschrieben werden muss, könne als präventive Maßnahme wirken. In Krauschwitz gibt es eine solche Kastrationspflicht aber beispielsweise nicht. Auch deshalb sei es das A und O, dass die restlichen noch verbliebenen Katzen eingefangen werden, sagt Gabriele Langner.

Laut Schätzungen des Zentralverbandes Zoologischer Fachbetriebe lebten im Jahr 2015 in deutschen Haushalten 12,9 Millionen Katzen. Zum Vergleich: Die Zahl der Hunde wird auf bis 7,9 Millionen geschätzt.

