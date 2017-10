Streumen im Fernsehen Bürgermeister und Pfarrer haben sich für die Dorfkirche mächtig ins Zeug gelegt. Das Ergebnis zeigt jetzt der MDR.

In Streumen war der MDR zu Gast, um für die Sendung „Mach dich ran“ zu drehen. Die Streumener hatten sich mit der geplanten Innensanierung ihres Gotteshauses für das Geld beworben. © Eric Weser

Im Sommer wurde gedreht – nun gibt es das Ergebnis zu sehen. Am Dienstag, 24. Oktober, zeigt das MDR-Fernsehen die Sendung „Mach dich ran – Spezial“, in der Streumen diesmal eine zentrale Rolle spielt. Am letzten Augustwochenende waren Vertreter der Kirchgemeinde Streumen gegen Vertreter aus der mittelsächsischen Kirchgemeinde Niederstriegis angetreten. Beide hatten nur ein Ziel: So viele Geschicklichkeits- und Denkspiele für sich zu entscheiden, um die Gewinnchance auf bis zu 400 000 Euro Preisgeld zu wahren. Dieses Geld hat die Stiftung Kiba (Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler in Deutschland) für die Sanierung baufälliger Kirchen bereitgestellt.

Die Streumener hatten sich mit der geplanten Innensanierung ihres Gotteshauses für das Geld beworben. Gewinnen kann das ganz große Geld aber am Ende nur eine von sechs Kirchgemeinden aus dem MDR-Sendegebiet.

Für die Streumener waren im August unter anderem Pfarrer Heiner Sandig und Wülknitz‘ Bürgermeister Hannes Clauß mit dabei. Am Ende ging das Ganze knapp zuungunsten der Streumener aus. Wie sie sich geschlagen haben, zeigt am Dienstagabend ab 19.50 Uhr das MDR-Fernsehen.

