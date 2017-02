Streu-Granulat bleibt vorerst liegen In dieser Woche soll es wieder kälter werden, daher soll das bereits liegende Granulat die Wege trittsicher machen.

Das bereits liegende Streu-Granulat soll auch liegenbleiben. Die Stadt rechnet mit überfrierender Nässe. © Symbolfoto: SZ/Jens Böhme

Das im Stadtgebiet eingesetzte Streugut bleibt vorerst auf Gehwegen, Treppen und Plätzen liegen. Weil die Stadt in dieser Woche mit einem erneuten Kälteeinbruch und überfrierender Nässe rechnet, soll das Granulat dann abermals die Wege trittsicher machen. Nach Auskunft des Rathauses werde das Streugut erst dauerhaft entfernt, wenn abzusehen ist, dass die Temperaturen langfristig in den Plusbereich steigen. Unterdessen ist der schmale Radweg auf der Stadtbrücke, der von Copitz aus in Richtung Stadt auf der rechten Seite zwischen Straße und Bahngleis verläuft, wieder befahrbar. Die Stadt ließ dort die letzten Schneereste beseitigen. Darüber hinaus bleibt laut der Stadt der Winterdienst weiter einsatzbereit. Morgens ab 2.30 Uhr gibt es Kontrollfahrten, ab 3.30 Uhr rücken die Räumfahrzeuge für die Busstrecken aus, ab 4 Uhr folgen die restlichen Räumfahrzeuge. Der Winterdienst arbeitet in der Regel im Ein- oder Zweischichtsystem, er endet im Normalfall gegen 20 Uhr. (SZ/mö)

