Stress im Urlaubsparadies Eine Weltreise hat unangenehme Seiten. Das musste Familie Otto aus Wachau in Indonesien erfahren.

zurück Bild 1 von 2 weiter Mandy und Enrico Otto aus Wachau mit ihren fünf Kindern: Anfang September brachen sie zu ihrer Weltreise auf. Momentan befinden sie sich noch auf der indonesischen Insel Bali. © privat Mandy und Enrico Otto aus Wachau mit ihren fünf Kindern: Anfang September brachen sie zu ihrer Weltreise auf. Momentan befinden sie sich noch auf der indonesischen Insel Bali.

Ausbeute eines morgendlichen Einkaufs: Ananas, Papaya, Bananen, Feigen und Mangos. Daraus wird frisches Müsli zubereitet.

Bali ist das Urlaubsparadies schlechthin. Palmen, exotische Tiere und Pflanzen, beeindruckende Tempel. Dass nicht immer alles toll ist, haben jetzt auch Mandy und Enrico Otto mit ihren Kindern aus Wachau zu spüren bekommen. In ihrer neuen Unterkunft in Ubud, einer kleinen Stadt im Landesinnern angekommen, bekamen sie fast einen Schock. „Es roch total eklig nach Insektenschutzmittel in den Zimmern. Hier konnten wir einfach nicht bleiben“, schreiben sie in einem Facebook-Eintrag. Ein neues Quartier musste her. „Wir liehen uns einen Motorroller aus und trafen uns mit einem neuen Vermieter“, sagt Mandy Otto. Auf dem Weg dahin gab es ein weiteres Problem. Ein Polizist hob plötzlich die Kelle. Damit war die Fahrt vorerst zu Ende. „Wir waren verkehrt in eine Einbahnstraße gefahren und ich hatte dummerweise meinen Führerschein nicht dabei. Wir mussten eine Strafe bezahlen. Das war Touristenabzocke hoch zehn.“

In einem benachbarten Hotel fand die siebenköpfige Familie dann eine neue Unterkunft. „Sauberes Zimmer mit Küche, Pool und Garten und das zu einem super Preis. Juhu.“ Aus der alten konnten sie gegen eine Gebühr von zehn Euro aus-checken. „Dann musste noch ein überteuertes Taxi her, um die Koffer zum Hotel rüberzufahren. Nun schlafen die Kleinsten, Enrico versucht, was zu essen zu besorgen und dann lassen wir den Tag ruhig ausklingen. Ihr seht, bei uns wird es nie langweilig.“

Inzwischen hat sich die Familie an das Leben in den Tropen gewöhnt. „Schnell entwickelte sich für uns ein neuer Alltag. Wir kannten bald gute Läden und Stände zum Einkaufen und Essen gehen. Für sechs bis zehn Euro können wir hier alle problemlos essen. An kleinen Ständen bezahlten wir sogar nur zwischen zwei und sieben Euro für unser Mittagessen. Das Obst an den Ständen kostet zwischen einem und zwei Euro, zehn Bananen für 70 Cent, ein Kilo Mango für zwei Euro, eine Drachenfrucht für einen Euro und ein Kilo Melone für 30 Cent. Zwei Roller haben wir uns gemietet, um mobil zu sein.“

Jeden Tag etwas dazu gelernt

Offenbar kommen auch die Kinder gut mit der Reise zurecht. „Sie fühlen sich sehr wohl“, schreibt Mandy Otto. „Nachdem bei ihnen bis zum Schluss vor unserer Reise eine gewisse Skepsis gegenüber dem Vorhaben da war, ist diese gänzlich verflogen. Sie genießen die Freiheit hier in vollen Zügen und haben keine Sehnsucht nach ihrem Zuhause. Mit den Großeltern skypen sie ab und zu, haben aber noch kein großes Bedürfnis danach. Unsere Tochter schreibt regelmäßig mit ihren Freunden via Handy, findet ihr Leben hier aber sonst sehr cool. Die zwei großen Jungs spielen wunderbar in ihrer eigenen Welt und lernen jeden Tag etwas dazu. Der zweitkleinste ist immer überall dabei und spielt am liebsten mit den Wasserschläuchen. Und unser Baby bestaunt die Welt und seine Geschwister. Er wächst und gedeiht, findet seine Hände faszinierend und kullert sich auf die Seite.“

Aufbruch Anfang September

Nach knapp zweimonatiger Reisedauer, sind sie erstaunt, dass es sich auch mit einfachen Dingen aushalten lässt. „Uns reicht ein Zimmer mit zusätzlichen Matratzen völlig aus. Den größten Teil des Tages sind wir im Freien, so dass wenig Platz nicht stört. Rollerfahren funktioniert als Großfamilie super, bereitet den Kindern Freude und man ist günstig mobil. Für zwei Roller bezahlen wir zwischen 3,50 und sechs Euro am Tag. Frühstück in der Unterkunft buchen wir meist nicht mit, da es eh nicht so gesund ist und lang satt macht. Dadurch kann man den Zimmerpreis meist etwas runterhandeln. Viel lieber essen wir selbst gemachtes Müsli. Im ersten Monat haben wir rund 1 600 Euro ausgegeben, inklusive Ausflüge. Wenn man länger an einem Platz bleibt, werden vor allem die Unterkunft und das Roller Mieten günstiger.

Die Ottos waren Anfang September zu ihrer Weltreise aufgebrochen. Für ihre Reise nutzen Mandy und Enrico Otto die Elternzeit. Ihnen ist die gemeinsame Zeit mit ihren Kindern wichtig. (SZ)

