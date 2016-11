Strengere Regeln wegen Vogelgrippe

Region/Görlitz. Die Schutzmaßnahmen aufgrund der Vogelgrippe werden verschärft. Wie das Landratsamt mitteilte, gelte ab sofort eine neue Verfügung, die nicht nur Geflügelausstellungen verbietet. Zudem werden Geflügelhaltern neue Pflichten auferlegt. So müssen sie bei Kauf oder Verkauf von Tieren Namen und Anschrift des Transportunternehmens und des bisherigen Halters sowie alle damit verbundenen Daten aufzeichnen und archivieren. Wenn Tiere verenden, muss das ebenfalls genau registriert werden. Ebenfalls zu erfassen sind die Anzahl der gelegten Eier pro Tag. Letzteres betrifft Halter ab zehn und bis 1 000 Tiere. Die Aufzeichnungen seien drei Jahre aufzubewahren und nach Aufforderung dem Veterinäramt vorzulegen, hieß es. Weiterhin bestehen bleibt auch die Vorschrift, beim Betreten von Ställen Schutzkleidung zu tragen und diese zu reinigen. Wegen der Vogelgrippe wurde die Kreisgeflügelschau, die am Wochenende in Horka stattfinden sollte, abgesagt. (SZ/abl)

