Strengere Kontrollen in Gen-Laboren Nach dem Vorfall im Serumwerk schauen die Behörden genauer hin. In Dresden arbeiten sieben Firmen mit gentechnisch veränderten Organismen.

GlaxoSmithKline (GSK) an der Dresdner Zirkusstraße. © Rene Meinig

Fast 15 Jahre lang sind Grippeviren direkt vom Serumwerk in den Abwasserkanal geflossen. Zwar sollen die Dresdner keinem Infektionsrisiko ausgesetzt gewesen sein, da die Viren stark verdünnt, abgeschwächt und zum Teil abgetötet in der Elbe ankamen. Trotzdem achten die Überwachungsbehörden seit dem Vorfall stärker auf die ordentliche Sammlung und Unschädlichmachung gentechnisch veränderter Organismen, teilt das sächsische Umweltministerium auf Anfrage des AfD-Landtagsabgeordneten Jörg Urban mit.

Allein in Dresden arbeiten sieben Unternehmen mit solchen Lebewesen. Dort werden insgesamt sechs Anlagen betrieben, von denen nach aktuellem wissenschaftlichem Stand kein Risiko für Mensch und Umwelt ausgehen soll. Deutlich mehr sind es, wenn die Labore an den Hochschulen hinzugezählt werden. Bei weiteren fünf Anlagen wird die Gefahr als gering eingestuft. Zu den Firmen zählen Forschungs-, Bildungs- und medizinische Einrichtungen, aber auch das Serumwerk, das dem Konzern Glaxosmithkline gehört und Grippeimpfstoff herstellt. Laut Umweltministerium sei dies aber das einzige Unternehmen, das im größeren Maßstab mit Influenza-Viren arbeitet. In allen anderen Einrichtungen würden gentechnisch veränderte Organismen in wesentlich geringeren Mengen verwendet.

(SZ/sr)

zur Startseite