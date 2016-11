Strenge Schönheit unter Wasser Im Senckenberg Museum zeigen prämierte Fotos und Kurzfilme die Wasserbewohner eines ehemaligen Steinbruchs.

Prachtexemplar: Die Aufnahme dieses Hechts gewann den ersten Platz des Unterwasser-Fotografiewettbewerbs und kann mit anderen Siegerfotos im Senckenberg Museum betrachtet werden. © Bernhardt Conrad

Lauerjäger wie Hechte sind nicht nur gefährlich, sondern auch fotogen. Durch das lange Verharren an einer Stelle sind sie ausgezeichnete Fotomotive. Denn wenn sie auf der Lauer liegen, lassen sie Fotografen dicht an sich heran. Diesem Umstand verdankt Bernhardt Conrad das Foto, mit dem er den ersten Platz in der Kategorie Unterwasserfotos im diesjährigen Wettbewerb „Kamera Louis Boutan“ erreichte. Benannt ist der nach dem gleichnamigen Biologen, der 1893 die ersten Unterwasseraufnahmen im Mittelmeer machte.

Die Ergebnisse des Wettbewerbs werden ab Sonnabend in einer Sonderausstellung im Görlitzer Naturkundemuseum gezeigt. Zu sehen sind die 40 besten Bilder, die in einer Kategorie einen Preis erhielten. Auch die prämierten Kurzfilme werden vorgeführt. „Wir bringen noch etwas Farbe rein und zeigen Titelbilder der vergangenen Jahre“, verrät Christian Düker, Pressesprecher des Museums.

Bereits zum elften Mal präsentieren das Museum und der Verband deutscher Sporttaucher (VDST) die Siegerfotos in der Wanderausstellung „Leben unter Wasser“. Jedes zweite Jahr veranstaltet der Verband die internationalen deutschen Meisterschaften der Unterwasserfotografie. Der dazugehörige Vor-Ort-Wettbewerb fand im Mai in einem ehemaligen Steinbruch bei Herborn in Hessen statt. 23 Taucher gingen unter Wasser auf die Jagd nach dem besten Motiv. Als sie das Wasser verließen, mussten sie ihre Speicherkarten direkt an die Jury übergeben, da die Fotos ohne Bearbeitung gesichtet und bewertet werden.

Bei den diesjährigen Fotos aus dem Steinbruch ging es vor allem um die Komposition, den Lichteinfall und die Perspektive. Die Vielfalt ist etwas eingeschränkt. Düker sagt: „Die Unterwasseraufnahmen in einem Steinbruch haben eine andere, strenge Schönheit.“ Manches Bild müsse zweimal betrachtet werden, um seine Qualität zu erkennen. Neben den Aufnahmen von Hechten und anderen Fischen gibt es auch Porträtaufnahmen von Flusskrebsen und Muscheln. Düker erzählt auch von seinen Favoriten: „Mir gefallen die Fotos aus der Perspektive des Fisches sehr.“ Diese Fotos werden von unten aufgenommen, wodurch der Himmel hinter dem Fisch zu sehen ist, der im Geäst verharrt.

Die Ausstellung wird am Sonnabend, um 18 Uhr, von Museumsdirektor Willi Xylander und Joachim Schneider, Fachbereichsleiter der Visuellen Medien beim VDST, eröffnet. Sie wird dann im Museum bis zum 12. April 2017 zu sehen sein.

