Streitpunkt: Waldflächen und Grünland Große Summen nickt der Sebnitzer Stadtrat ab. Bei kleineren geht es offenbar ums Eingemachte.

© Symbolfoto: dpa

Die Stadt hat den Verkauf von Wald und Grünland im Bereich Horn ausgeschrieben. Das Mindestgebot für die vier Grundstücke im Paket lag bei 4 914 Euro.

Zwei Interessenten hatten dafür ihre Preisvorstellungen abgegeben. Für 5 800 Euro wollte es ein ehemaliger Sebnitzer, der jetzt bei Hamburg wohnt, kaufen. Der einheimische Landwirt Gerd Rößler, der dort bereits Flächen besitzt, hatte 5 400 Euro geboten. So weit, so gut. Nun hatte der Stadtrat zu beschließen, an wen verkauft werden sollte. Die Verwaltung hatte den Vorschlag offen gelassen.

Die Debatte um den Verkauf gestaltete sich nachfolgend schwierig. Zuvor hatte der Stadtrat ziemlich große Investitionssummen abgenickt. Doch jetzt zeigten sich einige kleinlich. Außenstehende hätten wohl meinen können, man gebe dem einheimischen Landwirt die Chance, zumal in der Ausschreibung kein Hinweis auf den Meistbietenden zu finden war. Doch dem war nicht so. CDU-Fraktionschef Ernst-Udo Radtke meinte zwar, man solle den Einheimischen bevorzugen und mit ihm verhandeln, dass er auch 5 800 Euro zahlt. Das war Fraktionskollegen Wilhelm Baues, selbst Landwirt, zu viel. Der Einheimische habe zehn Prozent mehr als den Mindestpreis geboten. In der Diskussion stellte sich dann auch heraus, dass bei Fremdverkauf mögliche Überfahrten verloren gehen. Deshalb plädierte Wolfgang Mühle (Mitsprache) dafür, die Flächen für 5 400 Euro an Gerd Rößler zu verkaufen. Auch er fand die Differenz nicht zu groß. So wurde es in der folgenden Abstimmung knapp. Elf Stadträte plädierten dafür, mit dem Einheimischen Nachverhandlungen zu führen. Zehn Stadträte vorwiegend von Mitsprache, Die Linke und der NPD plädierten dafür, die Flächen für 5 400 Euro an Landwirt Gerd Rößler zu verkaufen. Damit verpassten sie knapp die Mehrheit. Die Stadt wird nun die Nachverhandlungen vorantreiben. Geht der Landwirt nicht auf das Zwangsgeschäft ein, könnte die Fläche möglicherweise wieder zum Verkauf ausgeschrieben werden.

