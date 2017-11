Streitfall Videobeweis Der Eingriff von außen wird hitzig diskutiert. Projektleiter Lutz-Michael Fröhlich erklärt in Dresden, was sich ändern soll.

zurück Bild 1 von 2 weiter Schiedsrichter Tobias Stieler zeigt es mit den Armen an: Zweimal fragte er bei der Partie Augsburg gegen Wolfsburg in der Videozentrale in Köln nach. In beiden Fällen lag er danach mit seinen Entscheidungen richtig. © dpa Schiedsrichter Tobias Stieler zeigt es mit den Armen an: Zweimal fragte er bei der Partie Augsburg gegen Wolfsburg in der Videozentrale in Köln nach. In beiden Fällen lag er danach mit seinen Entscheidungen richtig.

Lutz-Michael Fröhlich, 60 Jahre, leitete als Schiedsrichter auch Spiele in der japanischen und der südkoreanischen Profi-Liga.

Schwarze Hose, schwarzer Rollkragenpulli. Nein, er habe die Farbe nicht gewählt, weil er eine Trauerrede auf den Videobeweis halten will, sagt Lutz-Michael Fröhlich. Seine Frage in den Hörsaal: „Man muss doch zufrieden sein, wenn man so etwas hat, oder?“ Lachen in der Runde. Seit drei Wochen leitet der frühere Schiedsrichter das Projekt, das in der öffentlichen Wahrnehmung bisher mehr Verwirrung gestiftet als Aufklärung gebracht hat.

Doch genau das will Fröhlich in seinem Vortrag widerlegen, zu dem der Fußball-Stadtverband Dresden die Unparteiischen aus der Region am Freitagabend eingeladen hat. Der Gast versteht seinen Auftritt als eine Art Neustart. Bisher sei nur die Meinung der Spieler, Manager und Medien zu hören, er wolle aber wissen, wie die Schiedsrichterbasis denkt, auch wenn die Technik nur in der Bundesliga eingesetzt wird. „Wir wollen das Thema weiterentwickeln“, sagt der 60 Jahre alte Berliner.

Das kann man als Eingeständnis werten, dass auch er unzufrieden ist. Fröhlich räumt Fehler ein – und schließt sie für die Zukunft nicht aus. „Videoassistenten sind Menschen, die in der Interpretation eines Bildes durchaus auch mal danebenliegen können.“ Trotzdem sei die Erfolgsquote gut, denn von 36 falschen Entscheidungen an den ersten elf Spieltagen seien 27 korrigiert worden, also immerhin 75 Prozent. Bei Abseits waren es sogar acht von neun.

Wann ist ein Fehler ein klarer Fehler? Fröhlich zeigt strittige Szenen und lässt die Zuhörer abstimmen. Die meisten sind Fifty-fifty-Entscheidungen. Genau das sei ein Problem: Wann soll der Mann am Bildschirm überhaupt eingreifen? Mit dem Anspruch, den klaren Fehler zu identifizieren, komme man nicht weiter. „Wenn diskutiert wird, kann es kein klarer Fehler sein.“ Bisher hat sich die Videozentrale in Köln zu oft eingeschaltet, aber auch einige Schiedsrichter haben sich zu sehr auf die Hilfestellung verlassen.

„Sie scheuen sich, in die Fehlersituation zu gehen, weil sie sich möglicherweise korrigieren lassen müssen“, meint Fröhlich, der zehn Länderspiele und 200 Partien in der Bundesliga geleitet hat. „Das ist mental eine schwierige Sache, denn es ist typisch deutsch, zuerst zu fragen: Wer hat den Fehler gemacht, wer ist schuld?“ Er fordert von den Kollegen, keine Angst zu haben vor der Bloßstellung. „Man sorgt als Team dafür, dass sich ein Fehler nicht auswirkt. Das sollte Entspannung bringen.“ Seine klare Ansage: „Die Entscheidung trifft der Schiedsrichter. Er darf nicht darauf warten, was der Videoassistent sagt.“

Die Fußballszene mahnt er zu mehr Gelassenheit. Zurzeit werde mehr über den Videoassistenten berichtet als über die Spiele. „Das ist eine ganz blöde Entwicklung, weil es ihn in eine unangemessene Rolle bringt.“ Als „völlig überzogen“ bezeichnet Fröhlich die Diskussion in den Medien um Hellmut Krug. Der frühere Projektleiter soll als Supervisor im Videoraum am zehnten Spieltag zweimal zugunsten des FC Schalke beim 1:1 gegen Wolfsburg eingegriffen haben – er ist Gelsenkirchener. Der Vorwurf wurde durch den für die Partie eingesetzten Videoassistenten Marco Fritz entkräftet, Krug dennoch abgesetzt und der Supervisor abgeschafft. Dafür beobachtet jetzt ein Coach die Kommunikation, die auch aufgezeichnet wird.

Das bisher krasseste Beispiel für einen misslungenen Videobeweis gab es am vorigen Spieltag in der Partie von Mainz gegen Köln. Schiedsrichter Felix Brych hatte einen Kontakt gesehen und Elfmeter gepfiffen, Videoassistent Tobias Welz habe – so berichtet es Fröhlich – auf dessen Anfrage gesagt: „Das kann ich nicht widerlegen.“ Dafür sind die Fernsehbilder hinterher eindeutig. „Da wurde eine klare Schwalbe nicht erkannt, das tut schon weh“, meint Fröhlich. Er zeigt allerdings kein Verständnis für den Kölner Fan, der Welz wegen Betruges angezeigt hat.

Trotzdem wird den Schiedsrichtern jetzt empfohlen, sich die strittige Szene im Zweifelsfall selber noch mal am Spielfeldrand anzusehen, auch auf die Gefahr hin, dass es länger dauert. Das sei zwar schwer zu vereinbaren mit dem Anspruch, die Faszination des Fußballs und die Spontanität zu erhalten, räumt Fröhlich ein, aber: „Für mehr Gerechtigkeit muss man gewisse Einschränkungen in Kauf nehmen.“ Im Fall des Elfmeters gegen Köln hatte sich Brych die Szene nach dem Schlusspfiff angeschaut und keinen Kontakt erkannt.

Man müsse den Videobeweis behutsam entwickeln, meint Fröhlich, dürfe dabei aber die Rolle des Unparteiischen auf dem Platz nicht schwächen. Der verdiene ein deutlich besseres Image – auch und gerade in den unteren Ligen. „Dort wird Woche für Woche hervorragende Arbeit geleistet von hochmotivierten Schiedsrichtern, die mit großer Begeisterung dabei sind“, betont er – und wirbt zugleich für die Aufgabe. „Man muss Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, kommunizieren – und das in einem spannungsgeladenen Umfeld. Solche Erfahrungen sind gut für die Persönlichkeitsentwicklung.“ Er sei selbst als Fußballer nicht einfach gewesen und habe sich deshalb als Referee auch in die Lage der Spieler versetzen können, wenn sie mit einer Entscheidung nicht einverstanden waren.

Fröhlich war jedenfalls bereit, sich korrigieren zu lassen, damals noch ohne Video durch seinen Assistenten an der Seitenlinie. Im November 2004 hatte er Michael Ballack im Spiel des FC Bayern gegen Hannover vom Platz gestellt, doch nach dem Hinweis von außen nahm er die zweite Gelbe Karte zurück und reichte Ballack entschuldigend die Hand. Seinem Ansehen hat das sicher nicht geschadet.

zur Startseite