Streitfall Touristen-Vergünstigung

Im Juli 1997 wurde sie als neue Errungenschaft gepriesen – die Touristen-Parkkarte. Mit ihr sollten Besucher nach Görlitz gelockt, „die Neißestadt für Touristen attraktiver werden“, hieß es aus dem Rathaus.

Mit so einer Karte können alle Pkw und Wohnmobile, außer jenen mit GR-Kennzeichen, für täglich fünf Mark auf Obermarkt, Klosterplatz und Teilen der Elisabethstraße geparkt werden. Die Karten gibt es bei Görlitzinformation und im Touristbüro i-Vent. Dort können auch Vermieter für ihre Gäste Karten holen. Auch nach 20 Jahren ist das so, nur dass statt fünf Mark jetzt 2,50 Euro fällig werden. Allgemeine Parkgebühren dagegen wurden erhöht, auf maximal vier Stunden begrenzt, und es regt sich jetzt Kritik gegen auf diese Art für Anlieger blockierte Parkflächen.

„Wir gehen davon aus, dass rund 4 000 Parkkarten pro Jahr an auswärtige Fahrzeughalter ausgegeben werden“, rechnet Stadtsprecherin Sylvia Otto. Als Differenz zu „normalen“ Parkgebühren büßt die Stadt allein schon dadurch also jährlich reichlich 25 000 Euro ein. Allerdings habe man das Thema seit 1997 nicht mehr beachtet, gesteht die Verwaltung und verspricht jetzt ein Nachdenken: „Angesichts zunehmenden Parkdrucks und der freien Kapazitäten in den Parkhäusern werden wir uns mit der Zukunft der Touristen-Parkkarte beschäftigen“, sagt Sylvia Otto.

In den Fraktionen des Stadtrates gibt es unterschiedliche Sichten auf dieses Thema. „Ich halte die Tourismus-Parkkarte für eines der vielen möglichen Instrumente der touristischen Wirtschaftsförderung“, sagt Thorsten Ahrens von der Linkspartei. Zum anderen sei es „darüber hinaus ein sinnvolles Instrument der Parkraumbewirtschaftung“, weil Touristen damit zur Parkplatzsuche aus der Altstadt herausgehalten werden. Aus seiner Sicht entlaste das sogar die wenigen Altstadt-Anwohnerparkplätze.

Dieter Gleisberg von der CDU-Fraktion kommt zu anderen Überlegungen: „Wir sollten die Bürger der Stadt nicht erheblich schlechter stellen als Besucher“, sagt er, denn: „Unsere Parkgebühren sind moderat, und deshalb für Touristen keine exorbitanten Vergünstigungen nötig.“ Zwar habe man das Thema innerhalb der Fraktion noch nicht bewerten können, ergänzt Dieter Gleisberg, spricht sich aber bei der Touristen-Parkkarte „für eine Preisanpassung nahe der üblichen Gebühren“ aus.

Rolf Weidle betrachtet die Tourismus-Parkkarte einerseits als Fraktionsvorsitzender der Bürger für Görlitz/Die Grünen, andererseits als Aufsichtsratsvorsitzender der Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH (EGZ). Für ihn war die Schaffung der Karte 1997 „mit Sicherheit eine richtige Maßnahme, um den Tourismus in Görlitz anzukurbeln.“ Tatsächlich kommen Jahr für Jahr mehr Touristen, und weil der wachsende Besucherstrom der Stadt hohe Einnahmen beschert, will Weidle es nicht geltenlassen, dass durch die für Touristen billigere Sonder-Parkgebühr letztlich städtisches Geld verschenkt würde.

„Dennoch werden wir in der Fraktion beraten, ob wir der Stadtverwaltung empfehlen wollen, den Prozentsatz der Ermäßigung zu senken“, informiert er. Und seine ganz persönliche Meinung dazu? „Ich werde als Fraktionsvorsitzender meiner Fraktion eine Senkung vorschlagen.“

Die beiden weiteren Stadtratsfraktionen äußern sich auf Anfrage nicht. Dagegen weist Thorsten Ahrens noch auf andere Möglichkeiten zum Umgang mit diesem Thema hin. So will die Stadtrats-Fraktion der Linkspartei innerhalb der Haushaltsdebatte das Thema Beherbergungssteuer befördern: „Hier sehen wir einen Steuerungsmechanismus, der der gefühlten Gerechtigkeitslücke abhelfen könnte“, also auch der Diskrepanz der Parkgebühren für Einheimische und Stadtbesucher. Görlitz biete jedenfalls Gästen eine umfangreiche touristische Infrastruktur, da sei es durchaus denkbar, sie an diesen Kosten zu beteiligen. Von den dadurch erzielten Einnahmen wiederum könnte man, so Ahrens, einen Teil als Kulturförderabgabe verstehen, zweckgebunden aber auch den öffentlichen Nahverkehr mit finanzieren. Im Gegensatz zu Parkkarten wäre ein Touristenbonus für die Nutzung von Bus und Bahn eine bessere Variante.

