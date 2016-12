Streitbarer Nahost-Experte Mit Jürgen Todenhöfer bekommt die Wochenzeitung Der Freitag im Januar einen meinungsfreudigen Herausgeber.

Jürgen Todenhöfer ist oft auch Gast in TV-Talkshows. © dpa

Die Begründung für diese Personalentscheidung liest sich wie ein einziges Lob: Jürgen Todenhöfer sei ein streitbarer Geist und ein unabhängiger Kopf. Er kämpfe unermüdlich gegen Militarismus und Krieg sowie gegen die Diskriminierung anderer Kulturen. Dabei scheue er keine Auseinandersetzung und kein persönliches Risiko, erklärte Jakob Augstein, Verleger und Chefredakteur der Wochenzeitung Der Freitag.

Im Januar kommenden Jahres holt er Todenhöfer als Herausgeber an seine Seite. Der frühere CDU-Politiker passe hervorragend zum Freitag. Das dem linken Spektrum nahestehende Blatt erscheint seit 1990. Im Jahr 2008 übernahm Jakob Augstein den Verlag, seit 2013 ist der Erbe von Spiegel-Gründungsverleger Rudolf Augstein auch Chefredakteur.

In sozialen Medien wie Twitter gab es aber auch Kritik an der Entscheidung. Todenhöfer saß von 1972 bis 1990 für die CDU im Bundestag. Von 1987 bis 2008 arbeitete er in der Geschäftsleitung des Medienkonzerns Hubert Burda, zuletzt als stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Er veröffentlichte mehrere Bücher über die Interventionen der USA in Irak und Afghanistan, die er kritisierte. Der Publizist ist bekannt als meinungsfreudiger Kommentator. Er kann auf eine treue Anhängerschaft bauen. Seine Facebook-Seite hat derzeit mehr als 688 000 „Gefällt mir“-Angaben.

Der 76-Jährige beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem islamischen Terrorismus und Nahost-Themen. Zuletzt hatte er seinen Bericht „Inside IS“ über die Terrormiliz veröffentlicht. Er war dafür 2014 in die vom „Islamischen Staat“ (IS) beherrschten Gebiete im Irak gereist und hatte dort mit Vertretern der Terrormiliz gesprochen. Mehrfach hat der Publizist mit Äußerungen zum syrischen Präsidenten Assad oder der Strategie im Kampf gegen den Terrorismus Widerspruch geerntet. Kritiker werfen ihm vor, blauäugig mit seinen Interviewpartnern umzugehen. (epd/dpa)

zur Startseite