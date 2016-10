Streit unter chinesischen Touristen eskaliert

Auch am Tag danach ist noch nicht klar, weshalb sich ein 23-jähriger Mann und dessen 25-jährige Begleiterin auf ihrem Zimmer in einem Hotel an der Prager Straße stritten. Fest steht nur: Der Mann liegt nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag schwer verletzt in einer Klinik. Die Frau hatte ihn mit einem Messer offenbar angegriffen.

Die Dresdner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei den beiden Hotelgästen handelte es sich um Chinesen. (fsc)

zur Startseite