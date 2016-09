Streit unter Asylbewerbern endet mit Schlägen und einem Biss Ein Asylbewerber steht vor Gericht. Zu zwölf Vorstrafen kommt eine weitere hinzu.

Der 38-jährige Inder wird von zwei Justizbediensteten mit Hand- und Fußfesseln in den Gerichtssaal des Amtsgerichts Döbeln geführt. Zurzeit verbüßt er, weil er eine Strafe nicht bezahlen konnte, eine Haftstrafe in der JVA Zeithain. Vorgeworfen wird ihm Körperverletzung. Ende April soll er im Asylbewerberheim in Döbeln einem Mitbewohner mit einer Blechkanne auf den Kopf und mit der Hand ins Gesicht geschlagen haben. Als der Geschädigte ihn abwehrte, gab der Beschuldigte ihm noch einen Tritt in den Rücken und biss ihm in die linke Armbeuge, so die Staatsanwaltschaft. Das Opfer erlitt Hämatome, eine Schädelprellung und eine Bisswunde.

Im Vorstrafenregister hat der Angeklagte zwölf Einträge stehen, unter anderem wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung. Zur Tatzeit stand der Angeklagte unter erheblichem Einfluss von Alkohol. Zwei Promille ergab die Untersuchung. Wie Zeugen sagen, gab es zwischen Täter und Opfer schon öfter Streit. Der Geschädigte kommt mit seiner Familie aus dem Kosovo. „Der Beschuldigte hat nachts Krach gemacht, an Tür und Schränke geklopft“, sagt er. „Er drohte, meine Frau und meine Tochter zu vergewaltigen. Sie hatten Angst.“

Anders sieht das der Angeklagte. „Seine Kinder haben mich geärgert. Sie klopften an meine Tür.“ An die Tat kann er sich nicht erinnern. „Ich hatte Wodka getrunken.“ Mit anderen will er drei bis vier Flaschen geleert haben. Die Kanne sei auch nicht aus Blech, sondern ein Wasserkocher aus Plastik gewesen. Mit dem schlug er, so schildert er es, dem Geschädigten zuerst auf den Kopf. Dann will er ihm den Kocher an die Stirn geworfen und ihn gebissen haben. Weil der Geschädigte den Täter abwehren wollte und weil er nur Sandalen trug, wurde ihm im Gerangel noch ein Zehennagel abgerissen.

Richterin Magdalena Richter und die Staatsanwaltschaft gehen bei der Tat nur von einer einfachen Körperverletzung aus. „Ich bin überzeugt davon, dass sich der Vorfall so ereignet hat“, sagt Richterin Magdalena Richter in der Urteilsbegründung. „Eine Verletzung mit einem Wasserkocher liegt an der Grenze zur gefährlichen Körperverletzung.“ Sie verurteilt den Beschuldigten zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt auf zwei Jahre Bewährung.

Ins Urteil geht ein Strafbefehl vom Juni mit ein. Der Angeklagte sollte wegen Hausfriedensbruch und Bedrohung Strafe zahlen. Er hatte, trotz Hausverbots, das Asylbewerberheim in Döbeln betreten und einen Mitarbeiter bedroht. Die Strafe aus dem Urteil hat er noch nicht bezahlt. Deshalb wird sie in die neue Strafe mit einbezogen. Das Urteil ist rechtskräftig.

