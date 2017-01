Streit unter Asylbewerbern endet blutig Ein Libyer und ein Iraker geraten in einem Riesaer Café in Rage. Dann fliegt ein großer Pflasterstein.

Der Ort des Geschehens: An dieser Kreuzung eskalierte ein Streit unter Nordafrikanern. Einer musste mit blutigem Kopf ins Krankenhaus. © Lutz Weidler

„Wir haben uns um meine Freundin gestritten“, sagt Hossein A. „Er hat meine Mutter beleidigt“, sagt Moftah M. So genau ist nicht mehr festzustellen, woran sich der Streit in der Asylbewerberunterkunft Rittergutstraße in Riesa entzündet hat. Fest steht, dass sich die beiden jungen Männer am Abend des 22. Februar 2016 im Café Casablanca wieder treffen – und sich sofort erneut in die Haare geraten. Sie zoffen sich in der Kneipe, bis sie der Wirt vor die Tür setzt. Vor dem Lokal eskalierte der Streit – weshalb Moftah jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht stand. Als die Polizei an jenem Februarabend mit zwei Autos eintraf, war der Rettungswagen schon da. „Drinnen lag Hossein A. mit einem blutigen Kopfverband“, sagt ein Polizist als Zeuge vor dem Amtsgericht aus. Der Beamte hatte A. sofort erkannt – der sei schon häufiger mit der Polizei aneinandergeraten. Nun galt es, herauszufinden, was da eigentlich passiert war. Der Verletzte war stark alkoholisiert und musste sich übergeben – womöglich auch wegen der Kopfverletzung, die später im Krankenhaus achtfach geklammert werden musste. Auf Englisch verständigten sich die Beamten mit anderen Asylbewerbern und erhielten die Aussage, dass ein dunkelhäutiger Mann mit Hut einen großen Pflasterstein auf den Iraker geworfen hätte.

Mit der Beschreibung fanden sie schnell Mustafa – der sich mittlerweile ein Getränk geordert und wieder an einen Tisch gesetzt hatte. Der Libyer war stocknüchtern. „Ich trinke keinen Alkohol“, ließ der 24-Jährige mit dem kurzrasierten Haaren und dem krausen Vollbart seinen Dolmetscher vor Gericht ausrichten. Dort gab er genauso bereitwillig Auskunft wie den Polizisten in der Februarnacht. Er räumte eine Auseinandersetzung mit Fäusten ein. Einen Stein aber will er nicht geworfen haben. „Ich bin doch nicht verrückt.“ Der Iraker sei gegen eine Straßenlaterne gelaufen.

Dazu passt die große Platzwunde auf dem Kopf aber überhaupt nicht. Die Richterin nimmt ihm die Aussage nicht ab – und verurteilt ihn wegen gefährlicher Körperverletzung zu sechs Monaten Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesetzt wird. Möglicherweise wirke sich das auf das Asylverfahren des bislang in Deutschland unbescholtenen Libyers aus. Auch der Iraker, der noch immer unter Schmerzen leidet, hat noch keine Anerkennung. Seine deutsche Freundin – um die sich der Streit wohl drehte – ist mittlerweile schwanger. „Wir haben nach islamischem Recht geheiratet“, sagt die 20-Jährige.

zur Startseite