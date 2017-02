Streit ums Streusalz Kriebsteins Bürgermeisterin hatte neues Salz bestellt. Der Gemeinderat wollte das nicht. Maria Euchler rechtfertigt sich.

Auch wenn derzeit Tauwetter herrscht, ist im Kriebsteiner Gemeinderat eine Debatte um die Bestellung neuer Streusalz-Reserven entfacht. Das hing mit einem Beschluss zusammen. „2016 wurde der geplante Erwerb von Streusalz für den Winterdienst nicht realisiert. Dafür waren im Haushalt 22 000 Euro eingeplant, die nicht abgerufen wurden“, erklärte Bürgermeisterin Maria Euchler. Denn der Vorrat sei ausreichend gewesen. „Er bestand aus zwei vollen Silos mit jeweils 50 beziehungsweise 75 Tonnen sowie 94 Tonnen, die im ehemaligen Feuerwehrgerätehaus Grünlichtenberg in Säcken gelagert wurden“, sagte sie.

Die Forderung des Gemeinderates, dieses Lager zu räumen, konnte aufgrund des milden Winters nicht erfüllt werden. Deshalb sei für das laufende Jahr kein Geld für Streusalz im Haushalt vorgesehen gewesen. „Doch bereits Ende Januar hatten wir nur noch 90 Tonnen auf Lager. Die gefährlichen Monate Februar, März, November und Dezember stehen allerdings noch bevor“, so Maria Euchler. Kämmerer Wolfgang Hein habe aus diesem Grund vorgeschlagen, die 22 000 Euro, die sozusagen noch übrig sind, in den Haushaltsplan 2017 zu verschieben.

90 Tonnen in zwei Tagen verbraucht

Die Krux: In einer Ausschusssitzung Anfang des Jahres hatten sich die Gemeinderäte dagegen ausgesprochen, neues Salz zu bestellen. „Allerdings hatte ich einen Tag zuvor bereits welches geordert“, sagte Maria Euchler am Montagabend. Dieses Vorgehen konnten weder Kriebethals Ortsvorsteher Wolfram Thieme noch Sigert Schlimpert, Ortsvorsteher von Grünlichtenberg, nachvollziehen: „Warum wird dann überhaupt diskutiert und ein Beschluss gefasst, wenn die Verwaltung ohnehin schon anders entschieden hat?“ Ein Neukauf im Sommer sei deutlich billiger gewesen, meinten sie. Maria Euchlers Begründung: „Wir hatten innerhalb von zwei Tagen 90 Tonnen verbraucht. Wir wollten kein Risiko eingehen.“ Schlimpert habe bemerkt, dass in diesem Winter in der Gemeinde „so viel Salz gestreut wurde wie selten“, sagte er. Dass dies erforderlich war, wolle er auch gar nicht in Abrede stellen.

Gemeinde hat aus Fehlern gelernt

5 000 Euro habe der Kauf von 50 Tonnen Streusalz gekostet, so Kämmerer Wolfgang Hein. Die Gemeinde habe aus den Erfahrungen während des letzten strengen Winters gelernt. „Es gab einen allgemeinen Engpass. Die Belieferung der Autobahnmeistereien hatte Priorität, gefolgt von den Straßenmeistereien des Landkreises“, sagte er. Damals sei es für die Kommunen nicht möglich gewesen, kurzfristig Salz zu bekommen. So eine Situation sollte sich möglichst nicht wiederholen. Bürgermeisterin Maria Euchler bezeichnete die 5 000 Euro als einen „guten Preis. Natürlich wäre das Streusalz im Sommerbezug günstiger gewesen.“ Die neue Lieferung solle im Silo gelagert werden.

