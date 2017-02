Aus dem Gerichtssaal Streit ums Mulchen endet vor Gericht Ein 57-jähriger Mann aus Ostrau ist der Körverletzung angeklagt. Er bestreitet die Tat. Außer dem Opfer gibt es keine Zeugen.

© dpa

In den späten Nachmittagsstunden des 16. September 2016 kam es auf einem Feld bei Obersteina zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Traktorfahrer und dem 57-jährigen Angeklagten. Der riss die Tür des Traktors auf, packte den Fahrer am T-Shirt und drehte es am Hals des Opfers ein. Das Shirt zerriss. So steht es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Wegen des Angriffs erhielt der 57-Jährige mutmaßliche Täter einen Strafbefehl wegen Körperverletzung. Er sollte eine Geldbuße von in Höhe von 750 Euro zahlen. Dagegen ging er in Einspruch. Der Fall kam vors Amtsgericht Döbeln.

Der Geschädigte hatte das Feld bei Obersteina gemulcht. Weil er Feierabend machen wollte, hatte er den Traktor angehalten. Auf einmal soll der Angeklagte die Tür des Traktors aufgerissen, ihn gepackt und das T-Shirt eingedreht haben, bis es zerriss. „Ich bekam keine Luft“, erklärt das Opfer. „Er sagte: Ich hau dir auf die Schnauze du Dreckschwein.“ Dann sei der Beschuldigte wieder ausgestiegen, hätte noch herumgetobt und sei dann gegangen. Der Geschädigte erlitt bei dem Vorfall nach eigener Schilderung Atemnot, Hals-, Genick- und Kopfschmerzen und nächtliche Albträume. 14 Tage war er krankgeschrieben. Zum Beweis zeigte er dem Gericht das zerrissene T-Shirt.

Anders schilderte der Angeklagte den Vorfall. Der Geschädigte soll am Tattag das Feld gemulcht haben, an dem der Beschuldigte wohnt. „Der ganze Dreck zog in mein Grundstück“, erklärte er. „Ich rief seinen Arbeitgeber an. Der ging nicht ans Telefon.“ Da wäre er zu dem Traktor gegangen und hätte die Tür aufgemacht. „Ich fragte, was er für Dreck macht.“ Nach eigenen Angaben will der Angeklagte dabei auf der Treppe des Traktors gestanden haben. „Der Geschädigte stieß mich“, sagte er. „Im Affekt hielt ich mich an seinem T-Shirt fest. Dann ging ich weg.“ Beleidigungen will er nicht gesagt haben.

„Mein Mandant leidet an Arthrose der Knie- und Ellenbogengelenke“, argumentierte Verteidiger Rechtsanwalt Martin Göddenhenrich. „Er war zur Tatzeit krank geschrieben. Er hätte den Zeugen gar nicht schlagen oder würgen können.“ Zum Beweis wollte er dem Gericht das ärztliche Attest und die Krankschreibung vorlegen. Trotzdem stand für Richterin Magdalena Richter und Staatsanwältin Angelika Rickert fest, dass es zwischen Täter und Opfer eine Auseinandersetzung gegeben hat, an der beide nicht schuldlos waren. Weil Aussage gegen Aussage stand, stellte das Gericht das Verfahren ein.

zur Startseite