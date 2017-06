Streit ums Müllhaus Der Mieter lässt das Gebäude an der Dresdner Straße seit Jahren vergammeln. Bevor er es jetzt kaufen kann, greift die Stadt ein.

Mindestens seit 14 Jahren hat der Mieter nichts mehr an dem Haus gemacht, sagt die Stadt. Zumindest nichts Positives. Gebäude und Grundstück sind zugemüllt. Jetzt soll das Haus abgerissen werden. © Norbert Millauer

Das kommt nicht alle Tage vor in Radebeul. Genau genommen gab es das, was Oberbürgermeister Bert Wendsche (parteilos) ein „Ausnahmegeschäft“ nennt, nur einmal in den letzten 16 Jahren. Jetzt macht die Stadt wieder von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch und will dafür sorgen, dass ein Schandfleck in Radebeul-Ost verschwindet.

Normalerweise sind der Verwaltung die Hände gebunden, wenn Grundstücksbesitzer Haus und Hof vergammeln lassen. Ein hässlicher Anblick allein reicht nicht aus, damit die Stadt eingreifen kann. Wenn von einem Grundstück keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht, können die Behörden keinen Einfluss auf den Besitzer nehmen. So war es auch lange Zeit beim Haus in der Dresdner Straße 14 an der Ecke zum Turnerweg.

Das Gebäude ist in miserablem Zustand, der Garten vermüllt. Bretter, Farbeimer, Paletten, eine Badewanne und ein Gabelstapler liegen dort rum. Sträucher wuchern wild vor sich hin. Die Nachbarn ärgern sich über den Anblick. Doch jetzt will die Stadt eingreifen. Das geht, weil das Grundstück nun zum Verkauf steht. Erwerben will es ausgerechnet der Mann, der das Gelände seit Jahren mietet und verkommen lässt. Da macht die Verwaltung nicht mit. Die Stadt übt ihr Vorkaufsrecht aus.

Das ist nur in seltenen Fällen möglich. „Es ist mitnichten so, dass die Stadt jedes Grundstück kaufen kann“, sagte Baubürgermeister Jörg Müller in der letzten Stadtratssitzung. Beim Haus in der Dresdner Straße aber geht es, weil das Grundstück im Sanierungsgebiet liegt. Die Verwaltung kann damit argumentieren, dass die Ziele der Stadtsanierung, nicht erreicht werden, wenn der jetzige Mieter das Grundstück bekommt.

„Der Mieter hat es nicht geschafft, das Grundstück in einen vertretbaren Zustand zu bringen“, so Müller. Bei einem Rundgang seien Behördenmitarbeiter eher vom Gegenteil überzeugt gewesen. Die Stadt habe nicht den Eindruck, dass sich dort etwas zum Positiven ändert. Der Käufer nutzte das Grundstück schon vor Beginn der städtebaulichen Sanierung im November 2003. In dieser Zeit habe er nichts unternommen, um den Zustand des Grundstücks zu verbessern.

Außerdem geht die Stadt davon aus, dass der Mann gar nicht in dem Haus wohnt, obwohl er dort seit Oktober 2016 mit Hauptwohnsitz gemeldet ist. Bei der Vor-Ort-Begehung der Behördenmitarbeitern habe er erzählt, dass sein Kind die Schule in einer anderen Stadt besucht. Die Stadt warf auch einen Blick auf die Trink- und Abwasserabrechnungen für das Haus. Offenbar wurde kaum Wasser verbraucht, was die Verwaltung zu dem Schluss brachte, dass der Käufer seinen Lebensmittelpunkt nicht auf dem Grundstück hat.

Auf Nachfrage der SZ erklärte Müller, dass er den Namen des Käufers aus Datenschutzgründen nicht herausgeben darf. Gegenüber der Stadt habe der Mann geäußert, dass er wahrscheinlich gegen die Kaufpläne der Stadt vorgehen will. Die Verwaltung geht indes davon aus, dass der Käufer weder den Willen noch das Geld hat, um das Gebäude zu sanieren. Er selbst sieht das wahrscheinlich anders. Der Stadtrat hat dem Kauf des Grundstücks zugestimmt.

Der Preis ist auch überschaubar. 12 000 Euro muss die Stadt für das Gelände bezahlen. Deutlich teurer würde allerdings der Abriss des ruinösen Hauses, den die Verwaltung plant. Dafür werden 48 000 Euro fällig. Auch das vermüllte Grundstück soll beräumt und die Fläche grün gestaltet werden. Die Grundstücke, die hinter dem Areal liegen, sollen vom Turnerweg aus erschlossen werden.

Anschließend könnte noch der Gehweg vor dem Grundstück umgebaut werden. Die Stadt plant, den Fußweg auf der Ostseite des Turnerwegs auf 2,90 Meter zu verbreitern. Damit hätte der Bürgersteig eine einheitliche Breite von der Gartenstraße bis zur Dresdner Straße.

zur Startseite