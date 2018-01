Streit ums Geld mündet in Gewalt Kaum aus der Haft entlassen, wird ein 32-jähriger Görlitzer erneut straffällig. Wieder muss er für über ein Jahr in die JVA.

Am Amtsgericht Görlitz wurde ein 32-Jähriger kurz nach Ende seiner Haft erneut zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. (Symbolbild) © dpa

Görlitz. Das Amtsgericht hat einen Görlitzer wegen Raubes zu einer 14-monatigen Freiheitsstrafe verurteilt. Den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft zufolge hatte der 32-Jährige Mitte des Jahres seine von ihm getrennte Ehefrau beraubt. Die Behörde klagte ihn an, seiner Ex-Frau in der noch gemeinsamen Wohnung die Handtasche entrissen zu haben. Die Tat stand im Zusammenhang mit Streit ums Geld. Da der Türstehertyp dabei körperlich aggressiv vorgegangen war, wurde Anzeige erstattet.

Der Mann ist schon mehrfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten und stand schon oft vor Gericht. Die bisher letzte Inhaftierung ist auch noch nicht so lange her. Erst im April war er aus der JVA entlassen worden. Für den jetzt angeklagten Raub sah das Gericht deshalb erneut eine längere Haft als angemessen an. Der Angeklagte kündigte sofort an, gegen das Urteil in Berufung zu gehen. Davon erhofft sich der 32-Jährige zwar auch keinen Freispruch, geht nach seinen Aussagen aber davon aus, etwas kürzer hinter Gitter zu müssen.

zur Startseite