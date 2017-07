Streit ums Geld für Feuerwehrleute Die Kommune will Einsätze besser honorieren. Die Gemeinderäte werfen sich gegenseitig Populismus vor.

Mehr als hundert Einsätze – wie auf dem Bild bei einem Feldbrand im Juli 2015 – hat die Gemeindefeuerwehr Zeithain mit ihren acht Ortswehren jedes Jahr zu bewältigen. Das wird mit Blick auf den Personalmangel immer mehr zum Kraftakt. Blick in die Region © Sebastian Schultz

Zumindest in einem Punkt sind sich alle Parteien einig: Es ist überfällig, dass die Satzung über die Entschädigung der Freiwilligen Feuerwehr Zeithain endlich auf den Tisch kommt und der finanzielle Ausgleich für dieses Ehrenamt erhöht wird. Über die konkrete Ausgestaltung entbrannte in der Gemeinderatssitzung vor wenigen Tagen jedoch ein beinahe einstündiger Disput – und endete ohne Ergebnis.

Größter Kritikpunkt aus Reihen der BIG, der Linken und auch Teilen der CDU: Das Papier wurde im Vorfeld nicht mit den Betroffenen besprochen. „Ich weiß, dass die Satzung die Feuerwehr sehr beschäftigt“, sagte Bürgermeister Ralf Hänsel (parteilos). Trotzdem habe man diese bewusst nicht in der Breite diskutiert, sondern nur der Gemeindewehrleitung zur Kenntnis gegeben. Weil es eine kommunale Satzung ist und die Entscheidung nur dem Gemeinderat und seinen Ausschüssen unterliegt, erklärte der Bürgermeister. Und weil die Entschädigung nichts mit der Organisation der Wehr zu tun habe und das Mitspracherecht sowieso anders einzuschätzen sei.

Zudem dürfe auch der Haushalt der Gemeinde nicht vergessen werden, der sich zwar langsam entspannt – sich aber noch immer in der Konsolidierung befindet. Aktuell gibt Zeithain jährlich bereits 120 000 Euro für die Ausstattung, Entschädigung und den Lohnausgleich der Feuerwehrleute aus, so Ralf Hänsel. Investitionen in Fahrzeuge oder Gerätehäuser seien da noch nicht mitgerechnet. Und durch die neue Satzung – in der Form, wie sie die Verwaltung vorschlägt – würden bereits 8 000 Euro Mehrausgaben jährlich auf die Gemeinde zukommen.

Denn nicht nur sollen die monatlichen Entschädigungen für die Kameraden mit Posten erhöht werden: Der Gemeindewehrleiter zum Beispiel könnte künftig 70 statt bisher 50 Euro erhalten, der Jugendwart 20 statt bisher 15 Euro. Auch soll es künftig 40 Euro pro Tag geben, wenn der eigene Urlaub für Fort- und Ausbildungen genutzt wird. Zudem sollen künftig alle Einsätze honoriert werden, während es bisher acht Euro pro Stunde nur bei kostenpflichtigen Einsätzen gab – also wenn sie von Dritten bezahlt wurden. Neu sollen es pauschal zehn Euro pro Einsatz, bei Fehlalarm fünf Euro sein.

Blick in die Region zurück 1 von 3 weiter Riesa zahlt seinen Stadtteilwehrleitern 50Euro monatliche Entschädigung, dem Stadtjugendwart 35Euro. Eine Entschädigung für Einsätze gibt es nicht. Nünchritz entschädigt seinen Gemeindewehrleiter mit 75Euro monatlich, der Jugendwart bekommt 40Euro. Atemschutzgeräteträger erhalten 5Euro pro Monat. Strehla zahlt dem Gemeindewehrleiter 75Euro, dem Jugendwart 40Euro pro Monat und den Atemschutzgeräteträgern 50Euro pro Jahr. Zudem gibt es eine Entschädigung für kostenpflichtige Einsätze.

Das ist vor allem der BIG zu wenig. Dieter Wamser fordert beispielsweise eine Mindest-Entschädigung von zehn Euro auch für Fehlalarme, „alles darunter hat ein Geschmäckle“, sagte der Gemeinderat. Zudem empfindet er die Honorierung diverser Posten mit Blick auf Zeitaufwand und Verantwortung als unangemessen. Für ihn ist die Entschädigung eng mit dem tatsächlichen Aufwand verknüpft, und der sei im Vorfeld nicht gründlich genug betrachtet worden, moniert er.

Die Stundenanzahl mal den Mindestlohn – das wäre für die BIG eine faire Rechnung, „ob wir uns das leisten können, muss diskutiert werden“, so Dieter Wamser. Mit den Entschädigungen in der neuen Satzung läge man sowieso nur bei 20 bis 40 Prozent von dem, was das Innenministerium als Höchstgrenze vorgibt, rechnete BIG-Gemeinderat Axel Huth vor. Das sei unangemessen.

Laut Sächsischer Feuerwehrverordnung dürften Kommunen mit einer Größe wie Zeithain beispielsweise bis zu 175 Euro monatlich für den Gemeindewehrleiter oder 100 Euro für den Jugendwart ausgeben. Das sind wohl auch die Zahlen, die in einem Schreiben an die Gemeinderäte auftauchen, das im Vorfeld der Sitzung verteilt wurde. „Bei den Werten ist mir ganz schwummrig geworden“, sagte CDU-Rat Christian Wagner.

Er warf BIG und Linke vor, mit dem Thema Populismus zu betreiben und vermutete wie auch CDU-Kollege Jörg Runow, dass es manchen Feuerwehrleuten in Zeithain wohl weniger um die Kameradschaft als vielmehr ums Geld bei ihrem Ehrenamt ginge – was ihnen ein deutliches Raunen aus den Zuschauerreihen einbrachte, in denen auch viele Feuerwehrleute saßen.

„Ich gehe tausendprozentig davon aus, dass es bei den Kameraden nicht ums Geld geht“, widersprach Bürgermeister Hänsel. Und theoretisch könne man den teils lebensgefährlichen Einsatz sowieso nicht mit Geld aufwiegen. „Bei so einer Satzung kann es nur um die Wertschätzung gehen“, so Ralf Hänsel. – Letztendlich wurde der Antrag von BIG und Linken einstimmig angenommen, den Beschluss der Satzung in den Oktober zu vertagen. Bis dahin wollen die Gemeinderäte zusammen mit der Feuerwehr konkrete Änderungsvorschläge erarbeiten.

