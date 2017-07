Streit ums Essen eskaliert Asylbewerber sollen in der Klingenberger Unterkunft einen Mitbewohner verprügelt haben. Nun befasst sich das Gericht mit der Sache.

© Frank Baldauf

Wegen gefährlicher Körperverletzung mussten sich diese Woche zwei Asylbewerber am Amtsgericht Dippoldiswalde verantworten. Der Marokkaner und der Iraker sollen im vergangenen August in der Klingenberger Asylunterkunft einen der Bewohner verprügelt und mit Fußtritten traktiert haben. Ein dritter Mann soll ebenfalls an dem Übergriff beteiligt gewesen sein, bei dem es um einen Topf Spaghetti ging. Zur Gerichtsverhandlung erschien nur Arkan A. Der 31-Jährige aus Falludscha im Irak bestritt, etwas mit der Sache zu tun zu haben.

Die Bilder aus der Überwachungskamera zeigten aber etwas anderes. Auf ihnen war zu sehen, wie der Angeklagte mit geballten Fäusten vor dem Opfer steht. Auch gab es Bilder, auf denen er zu einem Fußtritt gegen den Mann ausholt.

Da der Geschädigte aber inzwischen nicht mehr auffindbar ist und alle Zeugen behaupteten, nichts gesehen zu haben, konnte das Gericht dem Angeklagten nur den Versuch einer gefährlichen Körperverletzung nachweisen, den es mit einer Geldstrafe von 500 Euro belegte. (ypo)

