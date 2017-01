Streit ums Breitband Der Landkreis soll den Ausbau des Internet-Netzes allein koordinieren. Das fordern SPD und Grüne. Geht das jetzt noch?

Für schnelles Internet braucht es Geduld. Zumindest im Landkreis Mittelsachsen. Die Region hinkt hinterher. Und das, obwohl seit Anfang 2015 an noch schnelleren Verbindungen gearbeitet wird. Nur langsam geht es vorwärts. Zu langsam, finden die Mitglieder der SPD/Grüne-Fraktion des mittelsächsischen Kreistages. Die schiebt dem Landkreis die Schuld in die Schuhe. Und fordert nun mit einem Antrag an den Kreistag, dass der Kreis die Koordinierung des Netzausbaus übernehmen soll.

Konkret sollen beim Landratsamt die Planungen der Städte und Gemeinden gebündelt und ein kreisweiter Förderantrag zum Breitbandausbau eingereicht werden. Es sei zu prüfen, ob auch Fördergeld für eine Projektleitung auf Landkreisebene zu bekommen ist. Und der nächste Schritt im Ausbau des Netzes soll komplett vom Landkreis koordiniert werden.

Als Gründe für die Übertragung der Verantwortung auf den Kreis sehen die Politiker nicht nur die lange Verfahrensdauer. Auch die Anforderungen an die Verwaltungen seien zu hoch. „Mit einem gemeinsamen Fördermittelantrag kann der Aufwand deutlich reduziert werden“, meinen die Mitglieder der Fraktion.

Dass mit dem Breitband Verwaltungsaufwand verbunden ist, lässt sich nicht abstreiten. Das bestätigt Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). Auch er hätte es begrüßt, wenn der Landkreis diese Aufgabe übernommen hätte. Aber: „Der Antrag kommt zu spät. Wir haben uns jetzt damit abgefunden, die Organisation selbst zu übernehmen.“ Der Bedarf nach schnellem Netz ist groß in Ostrau. Die Gemeinde hat sich bei der Planung mit Großweitzschen und Zschaitz-Ottewig zusammengeschlossen. Und auch der Ausbau soll gemeinsam ausgeschrieben und beauftragt werden.

Fast alle Kommunen – die Ausnahme bildet Altmittweida – haben inzwischen einen Antrag auf Fördergeld für die Planung gestellt. Pauschal stehen jeder Gemeinde 50 000 Euro zu. Mehr als die Hälfte hat bereits eine Zusage. Drei Kommunen sind schon einen Schritt weiter. Sie haben beim Bund Geld für den Ausbau beantragt, 15 weitere bereiten diese Anträge zurzeit vor. „Der Gemeinderat von Altmittweida hat beschlossen, seinen Eigenanteil anders zu verwenden. Die Gemeinde ist aber auch gut versorgt“, sagt Dr. Lothar Beier (CDU), erster Beigeordneter des Landrates.

Henning Homann, SPD-Landtagsabgeordneter und Mitglied des mittelsächsischen Kreistages, ist es durchaus bewusst, dass der Antrag sehr spät kommt. „Wir haben mit der Landkreisverwaltung mehrere Runden gedreht. Der Landkreis wollte die Koordination nicht übernehmen, trotz des Verweises auf Landkreise, die aus dem Grund schon fertig sind“, schildert der Döbelner Politiker. Jetzt wolle man Fakten schaffen und das gehe eben nur mit dem Kreistagsbeschluss.

Für das Landratsamt ist die zentrale Organisation des Netzausbaus schon von Anfang an kein Thema gewesen. „Überall gibt es ganz unterschiedliche Formen und Grundlagen der Infrastruktur für den Ausbau. Das beginnt beim Antennenkabel und endet beim Glasfaserkabel“, heißt es aus dem Landratsamt.

Doch ganze ohne zentrale Anlaufstelle soll es nicht weitergehen. Schon jetzt hat das Landratsamt in Sachen Breitband die Städte und Gemeinden bei dem Vorhaben begleitet und Ansprechpartner in der Verwaltung sitzen. Diese Kompetenz soll nun ausgebaut werden. Zum einen gibt es seit diesem Jahr das Breitbandkompetenzzentrum Sachsen mit Sitz in Dresden, welches die Beratungsstelle des DiOS (Digitale Offensive Sachsen) ablöst. Dort sitzen auch feste Ansprechpartner für die drei Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig. Zusätzlich dazu bemüht sich Mittelsachsen um einen Ansprechpartner, der seinen Sitz in der Verwaltung hat. „Die Beratungsstelle ist bisher zu schwach aufgestellt. Vor allem beim Thema Ausschreibung gibt es aber viele Fragen“, begründet Lothar Beier.

Die große Frage, die am Ende bleibt, ist jedoch: Wann wird Mittelsachsen endlich besser versorgt sein? Darauf hat der erste Beigeordnete keine Antwort. Schwierig werde es vor allem dann, wenn alle Kommunen mit dem Ausbau beginnen. „Das braucht Kapazitäten und Ressourcen, aber die sind endlich. Und wenn alle bauen, steigen die Preise.“

