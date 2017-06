Streit um Zigaretten sorgt für Polizeieinsatz Görlitz. Am Sonntagnachmittag sind Polizei und Rettungsdienst vor einem Imbiss am Demianiplatz im Einsatz gewesen. Ein 34-jähriger Asylsuchender war den Angaben nach in dem Lokal mit dem Wirt über den Preis von Zigaretten in Streit geraten. Daraufhin setzte ihn der Imbiss-Betreiber nach einigem Hin und Her schließlich vor die Tür. Dort soll sich der Asylsuchende auf den Gehweg gelegt und über Schmerzen geklagt haben. Diese Szene fotografierte ein Görlitzer und schickte das Bild an verschiedene Medien. Ein Krankenwagen brachte den Mann zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei wird weitere Untersuchungen zum Verdacht der Körperverletzung und des Hausfriedensbruchs führen. Zur Nationalität des Asylsuchenden konnte die Polizei gegenüber der SZ keine Angaben machen.

Polizei stellt 27 Cannabispflanzen sicher Bertsdorf-Hörnitz. Am Sonntagabend haben Beamte des Polizeireviers Zittau-Oberland im Garten einer Familie in Hörnitz 27 Cannabispflanzen sichergestellt. Der illegale Drogenanbau auf dem Grundstück an der Goethestraße fiel auf, nachdem die Beamten zu einem familiären Streit gerufen worden waren. Ein betrunkener 34-Jähriger hatte seine Mutter und seine Freundin geschlagen. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Beschuldigten einen Wert von umgerechnet 1,64 Promille. Bei den ersten Ermittlungen merkten die Polizisten, dass der Beschuldigte in einem Gewächshaus und im Garten der Familie Cannabis anbaute. Die Beamten stellten die eingepflanzten und teilweise noch eingetopften Pflanzen sicher. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zum Vorwurf der Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Untersuchungen dauern an.

Polizei stoppt angetrunkene Männer Görlitz. Am Sonntag hat die Polizei in Görlitz zwei deutsche Verkehrsteilnehmer gestoppt, die deutlich mehr als erlaubt getrunken hatten. Der Erste war mit seinem Fahrrad am Abend auf dem Otto-Buchwitz-Platz unterwegs, als ihn eine Polizeistreife anhielt. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 63-Jährigen. Ein Test bestätigte den Verdacht: Der Radfahrer hatte umgerechnet 1,94 Promille intus. Die Polizisten untersagten dem Mann die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Am späteren Abend kontrollierten Beamte auf der Rauschwalder Straße einen Renault und seinen 55-jährigen Fahrer. Auch hier täuschten sich die Beamten nicht, als sie Alkoholgeruch wahrnahmen. Ein Atemtest zeigte umgerechnet 1,2 Promille an. Die Polizisten behielten den Führerschein des Mannes ein und veranlassten eine Blutentnahme. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit den beiden Trunkenheitsfahrten befassen.

Zeugen zu Unfall gesucht Löbau. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen, 20. Juni, an der Bahnhofstraße ereignet hat. An der Zufahrt zum Parkplatz Nicolaiplatz war eine Radfahrerin gestürzt, nachdem sie mit einem derzeit unbekannten Auto zugestoßen war. Dabei verletzte sich die 42-Jährige leicht. Der oder die unbekannte Autofahrerin kümmerte sich nicht um das Geschehen und fuhr weiter. Der Verkehrsdienst des Polizeireviers Zittau-Oberland führt die weiteren Ermittlungen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise zu dem beteiligten Auto nimmt die Polizei unter Tel. 03583 62-0 sowie in jeder Polizeidienststelle entgegen.

Renaultfahrer ohne Führerschein unterwegs Görlitz. Auf der Landeskronstraße in Görlitz haben Beamte des örtlichen Polizeireviers am Sonntagabend den Verkehr kontrolliert. Als sie einen Renault stoppten, hatte der 32-jährige Fahrer keinen gültigen Führerschein dabei. Schnell war klar, dass der deutsche Staatsbürger keine Fahrerlaubnis für Autos besaß. Die Polizisten untersagten dem Mann daraufhin die Weiterfahrt und fertigten eine Strafanzeige. Die Staatsanwaltschaft wird sich mit der „Schwarzfahrt“ befassen.

Streit mit Messer und Schreckschusswaffe Rietschen. Bei dem Countryfest in Walddorf kam es in der Nacht zu Sonntag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei 20 Jahre alten Deutschen. Im weiteren Verlauf schlug der Streit in Handgreiflichkeiten um, bei denen einer der beiden den anderen ins Gesicht schlug und ihn dadurch leicht verletzte. Der auf dem Festgelände eingesetzte Sicherheitsdienst nahm dem offenbar angetrunkenen Angreifer ein Messer sowie eine Schreckschusswaffe ab und informierte die Polizei. Beamte des Polizeireviers Weißwasser fanden bei dem Mann noch ein weiteres Messer sowie eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher und verwiesen den jungen Mann vom Festgelände. Er wird sich wegen der Körperverletzung sowie der Verstöße gegen das Waffen- und das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.

Betrunkener verursacht Unfall beim Ausparken Halbendorf. In der Nacht zu Sonntag hat ein 20-Jähriger Deutscher versucht, mit einem VW rückwärts aus einer Parklücke an der Edelstraße zu fahren. Dabei stieß er zunächst gegen einen hinter dem Golf geparkten Audi und kurz darauf gegen den vor seinem Wagen stehenden Skoda. Beamte des Polizeireviers Weißwasser nahmen den Unfall zu Protokoll und stellten dabei fest, dass der Atem des jungen Mannes nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest brachte zu Tage, dass er mit umgerechnet 1,88 Promille intus den Unfall verursacht hatte. Die Beamten behielten seinen Führerschein ein und veranlassten eine Blutentnahme. An den beteiligten Pkw entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden zum Vorwurf der Gefährdung des Straßenverkehrs geführt.

Bundespolizei nimmt Gesuchte fest Ludwigsdorf. Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf haben am Sonntagabend um 20.15 Uhr einen ukrainischen Staatsangehöriger festgenommen. Nach dem 42-Jährigen fahndete die Staatsanwaltschaft München II mit einem Haftbefehl. Der Verurteilte hatte demnach eine vom Amtsgericht Fürstenfeldbruck im Januar dieses Jahres wegen unerlaubten Aufenthaltes ohne Aufenthaltstitel angeordnete Geldstrafe noch nicht bezahlt. Um weiterreisen zu können, holte er das nun nach und übergab der Bundespolizei 1270,00 Euro. Zuvor waren einem polnischen Mann Handschellen angelegt worden. Der Name des 28-Jährigen stand auf der Fahndungsliste, weil die Augsburger Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl erlassen hatte. Ihn hatte das Amtsgericht Augsburg wegen Beleidigung zu 1.280,00 Euro Geldstrafe einschließlich Kosten des Verfahrens verurteilt. Die Höhe der Strafe übertraf auch gestern die finanziellen Möglichkeiten des Festgenommenen. Eine Streife brachte ihn später in eine Justizvollzugsanstalt. Beide Festnahmen ereigneten sich auf der Autobahn bei Ludwigsdorf.

Unbekannte klauen Anhänger Zittau. Zwischen Sonnabendmorgen und Sonntagmittag haben Unbekannte den Anhänger eines Autos gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Humer Sport Slider war an der Brückenstraße geparkt und war auf das Kennzeichen S RF 88 zugelassen. Auf der Ladefläche befanden sich neben einigen Werkzeugen auch ein Hubwagen und ein Kanalheber. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit 5500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach dem Anhänger.

Mann bei Unfall schwer verletzt Beiersdorf. Am späten Sonntagabend hat sich in Beiersdorf ein 38-jähriger deutscher Mopedfahrer schwer verletzt. Der offenbar angetrunkene Mann war ohne Helm mit einer nicht zugelassenen Simson SR 4 Spatz auf der Löbauer Straße gefahren und offenbar nach einem Fahrfehler gestützt. Eine Fahrerlaubnis besaß der Betroffene nicht. Bei Eintreffen der Rettungskräfte war er nicht ansprechbar und kam zur weiteren Versorgung in ein Klinikum. Dort erfolgte auch eine Blutentnahme zur Bestimmung des Alkoholwertes. Ein Ergebnis der Analyse steht noch aus. Der Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion hat die Ermittlungen aufgenommen, Beamte stellten das Moped sicher und informierten die Angehörigen des Mannes. Die weiteren Ermittlungen richten sich zum Verdacht der Trunkenheitsfahrt und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Seatfahrer war angetrunken unterwegs Görlitz. Ein 40-jähriger polnische Mann ist am Montagmorgen mit seinem polnischen Seat Ibiza in die Kontrollstelle auf dem Autobahnrastplatz „An der Neiße“ gefahren. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass sein Führerschein einzuziehen ist und dass gegen ihn ein Fahrverbot angeordnet war. Während er zur Dienststelle mitgenommen wurde, stellten die Beamten der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf eine Alkoholfahne, die ihn umgab, fest. Auf Nachfrage erklärte er, er habe am Vorabend fünf Bier getrunken. Diese fünf Bier müssten dem durchgeführten Atemalkoholtest zufolge für einen Wert von umgerechnet 1,02 Promille gesorgt haben. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheit im Verkehr übernahm später das Neißerevier.