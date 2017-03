Streit um Wohnungen Die Gemeinde hält an ihren kommunalen Immobilien fest. Sie will 100.000 Euro investieren. Wie wär’s mit Verkaufen?

Über den kommunalen Wohnungsbestand, wie hier an der Gartenleite 10 in Kriebethal, gibt es im Gemeinderat immer wieder kontroverse Diskussionen. Diesmal geht es um Kosten in Höhe von 100 000 Euro. © Dietmar Thomas

Zwei Standbeine spülen regelmäßig und verlässlich Geld in die Kasse der Gemeinde Kriebstein: die Steuern und die Mieteinnahmen der kommunalen Wohnungen. In die Immobilien möchte die Verwaltung weiter investieren. Für dieses Jahr ist eine Summe in Höhe von 100 000 Euro für barrierefreies Wohnen in Kriebethal geplant. „Ursprünglich war das Geld für den Anbau von Balkonen vorgesehen gewesen. Doch der Bedarf an barrierefreien Wohnungen ist größer“, erklärte Kämmerer Wolfgang Hein. Gemeinderat Manuel Viertel (CDU) hat zum Bereich Wohnungsverwaltung einen Einwand zum Haushaltsplan eingereicht. Ihm erschienen die eingeplanten Personalkosten und anteiligen Sozialversicherungsbeiträge für die Mitarbeiter als zu niedrig. Kämmerer Hein schlug vor, den Einwand noch einmal im Verwaltungsausschuss zu diskutieren.

Es ist nur einer von vielen Einwänden, die Viertel in den vergangenen Jahren gegen die kommunalen Immobilien erhoben hat. Wiederholt hatte er das Zahlenwerk des Kämmerers kritisiert. Doch das Grundproblem ist ein anderes: Am liebsten wäre es ihm, die Gemeinde würde die kommunalen Wohnungen verkaufen – und damit einem Vorschlag der Rechtsaufsichtsbehörde des mittelsächsischen Landratsamtes folgen. Dagegen hatten sich die Räte im Juni 2016 mehrheitlich entschieden (DA berichtete). Die 210 Wohnungen sind damit im Vermögensbestand der Kommune geblieben. „Sie bringen uns jährlich zwischen 450 000 und 480 000 Euro an Grundmiete ein“, so Wolfgang Hein. Davon würden die beiden Mitarbeiter bezahlt, die sich vorrangig um die Verwaltung kümmern. „Auch die 100 000 Euro für den barrierefreien Umbau finanzieren wir mit diesen Einnahmen“, ergänzte er. Wie Hein sagte, würde ein Verkauf, wie ihn Gemeinderat Viertel vorschlägt, etwa eine halbe Million Euro einbringen – einmalig versteht sich. „Die 450 000 Euro haben wir aber jedes Jahr zur Verfügung. Dieses Standbein kann nicht einfach wegfallen“, ergänzte der Verwaltungsfachwirt.

Gleichwohl habe die Kommune seit 1991 rund eine Million Euro mehr investiert, als sie eingenommen hat. „Für Instandsetzungskosten planen wir jährlich etwa 130 000 Euro ein“, so Hein. Der Leerstand liege derzeit bei etwa zehn Prozent.

