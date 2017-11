Streit um Wohnkosten für Flüchtlinge beendet Mit der Entscheidung macht die Linke ihrer eigenen Bürgermeisterin einen Strich durch die Rechnung.

Die ehemalige Feuerwache an der Katharinenstraße musste teuer umgebaut werden. Auch deshalb sollten Flüchtlinge zunächst künftig mehr bezahlen. © Norbert Neumann

Im Oktober hatte Sozialbürgermeisterin Kristin Kaufmann (Linke) für einigen Wirbel gesorgt. Per Vorlage wollte sie durchsetzen, dass anerkannte Flüchtlinge künftig 77 Prozent mehr für ihre Unterkunft bezahlen, wenn sie weiterhin in Übergangswohnheimen oder einer zugewiesenen Flüchtlingswohnung leben.

Die insgesamt gestiegenen Kosten sollten von aktuell 339,13 Euro pro Platz und Monat auf 600,36 Euro steigen. Damit sollten die Neu-Dresdner sollten sich angemessen an der Betreibung, Bewachung, Anmietung und Verwaltung der Objekte beteiligen, so der Plan. Wobei in Wohnungen Bewachung und Betreibung nicht anfallen. Diese Kosten werden auf alle umgelegt.

Grünen-Stadtrat Michael Schmelich nannte das „Abzocke“, weil die Flüchtlinge auch für die „Fehlplanungen“ der Stadt zur Kasse gebeten werden. Denn die hat mittlerweile weniger Wohnungen angemietet, die Plätze in Heimen sind aber pro Kopf teurer. Dazu kommen teuer gemietete Hotels, die kaum belegt sind. Aber auch Stadtratsbeschlüsse wie der, dass nicht mehr als 65 Personen in einem Heim untergebracht werden dürfen. So hatte die alte Feuerwache an der Katharinenstraße zunächst Platz für 120 Personen. Sie musste teuer umgebaut werden.

Nun haben Linke, Grüne und SPD im Sozialausschuss alles ganz anders beschlossen. Für sozialversicherungspflichtige Beschäftige, die in Übergangswohnheimen oder Bedarfswohnungen untergebracht sind, werden die Wohnkosten wie bei Hartz-IV-Empfängern als Basis angesetzt. Flüchtlinge und alle anderen Wohnungslose müssen maximal 70 Prozent dieser Summe bezahlen, wenn sie in einer Wohnung leben und in Heimen bis zu 50 Prozent. In Summe wird es nicht teurer, sondern für Berufstätige sogar günstiger.

Die Sozialpolitiker der drei Stadtratsfraktionen wollen so die Integration von Flüchtlingen erleichtern. Bürgermeisterin Kaufmann spricht von einer „guten Lösung“. Vor allem, weil es für Auszubildende besondere Konditionen gelten. Sie hätten deutlich mehr gezahlt, während Arbeitslose die Miete von der Stadt erstattet bekommen. „Ich wünsche mir mehr Impulse vom Bund und vom Land. Gerade wegen des unübersehbaren Fachkräfteengpasses in bestimmten Berufen, wie zum Beispiel Altenpfleger, Elektriker und Mechatroniker.“ Sie plädiert für eine Berufsausbildungsbeilhilfe für Flüchtlinge in Ausbildung, unabhängig von deren bisherigen Verweildauer in Deutschland oder ihres Status.

