Streit um Wärmeversorgung Laut einem Gerichtsbeschluss hat die Wohnbau Hartha richtig gehandelt. Familie Farmbauer sieht das anders.

Das Heizhaus der Wohnbau Hartha (unten im Foto) liefert an viele Kunden in Hartha-Nord Fernwärme. Auch die Solution Cosmetic Group, die ihren Firmensitz im ehemaligen Hotel Saturn (dunkles Gebäude) hat, gehört dazu. © Dietmar Thomas

Lügen und Intrigen warfen Manuela und Christian Farmbauer dem Bürgermeister zur Stadtratssitzung vor. Manuela Farmbauer ist die Eigentümerin des ehemaligen Hotels Saturn an der Döbelner Straße, das jetzt der Firmensitz der Solution Cosmetic Group ist. Die Unternehmer hatten wegen der Kosten für die Wärmeversorgung einen Rechtsstreit mit der städtischen Wohnbau Hartha GmbH ausgetragen.

Die Fernwärme wird vom Heizhaus der Wohnbau Hartha geliefert. Dafür ist eine monatliche Grundgebühr zu zahlen. Die berechnet sich nach der zur Verfügung gestellten Wärmemenge. Im Fall des Gebäudes der Solution Cosmetic Group sind es mehr als 100 Kilowattstunden pro Monat. Diese Leistung muss die Wohnbau ständig in der Lage sein, zur Verfügung zu stellen. Dafür zahlt Manuela Farmbauer einen Grundbetrag in Höhe von monatlich rund 440 Euro. Damit ist sie nicht einverstanden. „Der Betrag ist viel zu hoch. Unser Verbrauch liegt bei etwa 35 Kilowattstunden“, sagte sie. Deshalb soll nach Ansicht von Familie Farmbauer der Grundbetrag mindestens halbiert werden.

Noch nicht einmal bei den derzeitigen Temperaturen hat die Familie die Heizung aufgedreht. Sie will nur für den Zeitraum, in dem sie auch wirklich Wärme bezieht, die Grundgebühr bezahlen. Jetzt werden jährlich über 5 000 Euro bei dem großen Objekt nur für die Grundgebühr fällig. „Wir wissen nicht, wie wir da rauskommen sollen“, so Manuela Farmbauer.

Vom Bürgermeister enttäuscht

Weil es nach mehreren Gesprächen zu keiner Einigung zwischen der Wohnbau und den Farmbauers kam, wurde daraus ein Rechtsstreit. Christian Farmbauer bat Bürgermeister Ronald Kunze kurz nach seinem Amtsantritt um Hilfe – als Bürger. Und auch danach habe er mehrmals das Gespräch mit dem Bürgermeister und dem Geschäftsführer gesucht. „Ich wollte, dass es zu einer Klärung kommt. Herr Kunze hat geantwortet, dass er nichts machen kann“, so Farnbauer. Er sei vom Bürgermeister enttäuscht, und das brachte er zur Ratssitzung klar zum Ausdruck. „Wenn in Hartha ein Intrigenspiel üblich ist, können wir hier nicht mehr wohnen. Wir haben das Objekt bereits zum Verkauf ins Internet gestellt“, sagte Christian Farmbauer. Eigentlich habe das Unternehmen in den nächsten Jahren eine Produktionshalle bauen und Arbeitsplätze schaffen wollen. Unter diesen Umständen gehe das nicht mehr. Bisher habe die Solution Cosmetic Group keine Unterstützung durch die Stadt erfahren. Lediglich die beiden Stadträte Matthias Thiel (CDU) und Peter Fischer (Freie Wähler) seien nach der Ratssitzung vor Ort gewesen.

Wirklich helfen kann der Bürgermeister nicht, obwohl er Mitglied im Aufsichtsrat der Wohnbau Hartha ist. „Hier gilt das Gleichbehandlungsprinzip. Es gibt viele Abnehmer der Fernwärme, die alle eine entsprechende Grundgebühr bezahlen müssen. Die Grundlage ist die gleiche“, so der Bürgermeister. Zur Sitzung, bei der die Räte zum ersten Mal von dem Problem hörten, wurde eine kurzfristige Aufsichtsratssitzung der Wohnbau anberaumt.

„Es gibt einen gültigen Gerichtsbeschluss. In diesem wird dargelegt, dass die Wohnbau umfassend im Recht ist. Uns wurde bestätigt, dass wir uns richtig verhalten haben“, so Marco Prüfer, Geschäftsführer der Wohnbau Hartha. Die Klage von Familie Farmbauer sei komplett abgewiesen worden. Zur Aufsichtsratssitzung am Donnerstagabend wurde ein Angebot an Familie Farmbauer erarbeitet. Um die Grundgebühr zu verringern, muss ein Wärmebedarfsgutachten vorliegen. Das ist etwas anderes als das, was Familie Farmbauer bisher vorgelegt hat. Außerdem müssen die technischen Möglichkeiten von der Gebäudeeigentümerin geschaffen werden, um weniger Wärme abnehmen zu können.

