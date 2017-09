Streit um Vonovia-Neubauten geht in die nächste Runde Um zu vermitteln, setzt das Unternehmen jetzt Mediatoren ein. Doch die Mieter haben einen anderen Vorschlag.

Die Anwohner zwischen Mathilden-, Zirkus- und Seidnitzer Straße kämpfen bis zum Schluss um ihr grünes Idyll. Anfang dieses Jahres hatte ihr Vermieter Vonovia Pläne vorgestellt, nach welchen die Flächen zwischen den bestehenden Häusern mit fünf Mehrfamilienhäusern bebaut werden sollen. Das hatte für reichlich Ärger gesorgt, den das Wohnungsunternehmen nun mit dem Einsatz von Mediatoren in den Griff kriegen wollte. Doch so leicht lassen sich die Gemüter nicht beruhigen.

Am Donnerstag haben sich nun fast 60 Mieter getroffen. Sie sind alle mehr oder weniger in der gegründeten Initiative „Pirnaische Grünstadt“ aktiv. Die fordert ein Umdenken der Vonovia: Statt fünf Neubauten soll lediglich ein Komplex mit altersgerechten Wohnungen an der Seidnitzer Straße entstehen. Auch der neuste Vorschlag der Vonovia – die Schlichtung mithilfe von Mediatoren – kommt nur bedingt bei den Mietern an. Bei der Versammlung erarbeiteten sie einen Gegenvorschlag. Demnach soll es bereits Mitte kommender Woche ein Treffen mit der Vonovia geben. Die vom Wohnungsunternehmen vorgeschlagenen Mediatorinnen sollen ebenfalls vor Ort sein.

Doch die Initiative-Mitglieder wollen auch einen eigenen Mediator mitbringen – einen Rechtsanwalt und Wirtschaftsmediator der Industrtie- und Handelskammer. Gemeinsam soll entschieden werden, wer den Prozess begleitet. „Diese Abfolge und eine Einigung sind für die Gewährleistung eines sauberen Mediationsverfahrens unverzichtbar“, sagt Lutz Werner, Sprecher der Initiative.

„Bei der Auswahl der Mediatoren war uns Neutralität sehr wichtig“, sagt Max Niklas Gille, Pressesprecher der Vonovia. Er vermutet, dass die Mieter dies bezweifeln. Das Wohnungsunternehmen nimmt die Einladung der Mieter trotzdem an. „Es wird bald einen Gesprächstermin geben, bei dem wir auch den Vorschlag der Mieterinitiative diskutieren“, so Gille. „Besonders freut uns, dass der Vorschlag zur Mediation positiv aufgenommen worden ist.“ Wie es weitergeht, werde sich zeigen.

Wann die Bauarbeiten in der Pirnaischen Vorstadt beginnen, ist ebenfalls noch unklar. Wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mitteilt, wurde noch keine Baugenehmigung erteilt. Gille betonte, dass zunächst das Mediationsverfahren abgewartet werde. Ziel sei eine Lösung, die möglichst vielen Beteiligten zusagt.

