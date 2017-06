Streit um Tierheim-Zufahrt geht weiter Noch ist der Weg offen. Die Stadt Görlitz würde gerne helfen. Doch es fehlt an Geld – und auch an rechtlichen Möglichkeiten.

Noch darf Tierheim-Chef Peter Vater seine Zufahrt nutzen. Doch wie lange das noch möglich ist, weiß er nicht. Jederzeit könnte Post kommen. © Archivfoto: C. Junghanß

Görlitz. Peter Vater hat noch keine Post bekommen. Und das ist für den Chef des Görlitzer Tierheims Krambambuli eine gute Nachricht. „Noch dürfen wir unsere Zufahrt nutzen“, sagt er. Doch wenn der Brief tatsächlich irgendwann kommen sollte, könnte sich das von heute auf morgen ändern.

Das Problem: Das Tierheim-Grundstück ist nach allen Seiten von Grundstücken des Stadtgutes eingeschlossen. Der Bio-Betrieb betreibt nebenan seine Hühnerfarm – und will die bisherige Tierheim-Zufahrt künftig tagsüber als Auslauffläche für seine Junghennen nutzen, sodass die Tierheim-Mitarbeiter nur noch in den Abend- und Nachtstunden auf ihr Gelände kommen. Darüber sind Letztere alles andere als glücklich.

„Wir teilen diese Unzufriedenheit“, erklärte Bürgermeister Michael Wieler jetzt im Technischen Ausschuss. Allerdings könne das Rathaus wenig tun. „Die Grundstücke rund um das Tierheim gehören einem Privaten. Dass er sie nutzen und nicht verkaufen will, ist sein Recht“, sagt Wieler. Die Stadt könne das Stadtgut jedenfalls nicht enteignen, auch wenn sich das viele Bürger wünschen. „Wir bekommen zu dem Thema mehrere Briefe pro Woche“, so Wieler. Die in seinen Augen sinnvollste Variante wäre ein Umzug des Tierheimes. Darüber habe er bereits in früheren Sitzungen des Technischen Ausschusses informiert, allerdings nichtöffentlich. Ganze 17 Ersatzstandorte seien dort diskutiert worden. Hauptproblem: Der Umzug an einen neuen Standort würde zwei Millionen Euro städtische Eigenmittel kosten. Und dieses Geld sei einfach nicht vorhanden. Die Betreibung eines Tierheims sei auch keine städtische Pflichtaufgabe. Lediglich um die Unterbringung streunender Tiere müsse sich die Stadt von Gesetzes wegen kümmern.

Egal sei der Stadt die Sache freilich nicht: „Wir sind Herrn Vater und seinen Mitarbeitern sehr dankbar für ihre Arbeit.“ Und die Stadt werde auch künftig das Gespräch suchen, damit vielleicht verhindert werden kann, dass Peter Vater den Brief erhält, auf den er nicht wartet. Einige Einschränkungen erlebt er ohnehin seit Monaten. So hat das Stadtgut große Steine auf den bisherigen Tierheim-Parkplatz legen lassen, damit diesen niemand mehr nutzt. Auch das sei rechtlich nicht zu beanstanden, sagt Wieler: „Die Autos haben bisher ohne Genehmigung auf einem privaten Grundstück geparkt.“ Das Stadtgut habe das toleriert. Inzwischen tut es das nicht mehr. Und keiner kann etwas dagegen tun.

