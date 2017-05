Streit um Straßenmusik geht weiter Eigentlich sollte es im Juni eine Regelung geben. Doch die Auseinandersetzung ist neu entbrannt und verzögert alles.

Diese Familie ist laut – für viele musiziert sie zu laut und eintönig. Auf einem Teil der Prager Straße soll Straßenmusik künftig verboten werden. © Stefan Becker

Haufenweise Beschwerden stapeln sich beim Straßen- und Tiefbauamt. Händler, Gastronomen und Anwohner aus der Innenstadt ärgern sich über Lärm, wie sie es nennen. Dabei geht es eigentlich um etwas, was eine Stadt beleben soll: Straßenmusik. Doch die Regeln, die hier gelten, greifen nicht. Wegen der Beschwerden müssen neue her. Diese hat Amtsleiter Reinhard Koettnitz vorgelegt und damit für neuen Unmut gesorgt. Eigentlich hätte die neue Satzung am 1. Juni vom Stadtrat beschlossen werden sollen, doch die Mehrheit aus Linken, Grünen und SPD hat sie vertagt, und nun ist der Ausgang offen.

Im Kern geht es um die Hauptachse vom Hauptbahnhof zum Albertplatz. Dort laufen die meisten Touristen und auch viele Dresdner entlang. Dazu kommen einige Abzweige am Rand. Allerdings dürfen die Künstler nicht flächendeckend auftreten, sondern nur an festgelegten Orten. Damit entfällt die bisherige Abstandsregelung von 150 Metern – der Abstand ergibt sich automatisch. Gespielt werden darf von 10 bis 20 Uhr, eine halbe Stunde lang und im Sommer nur einmal an einem Ort pro Tag. Im Winter ist auch ein zweiter Auftritt erlaubt. Anmelden müssen die Straßenkünstler sich über eine neue App, deren Nutzung 25 Euro pro Monat kostet.

„Das Ganze ist ein Interessenausgleich“, erklärt Koettnitz. Die Beschwerden der Betroffenen und die Bedürfnisse der Künstler seien am runden Tisch besprochen worden und in die Satzung eingeflossen. Doch der Stadtratsmehrheit gefallen die Regeln nicht. Vor allem die Linke hat Probleme damit. „Wenn wir die Satzung so beschließen, wird dagegen sehr wahrscheinlich geklagt, und dann gibt es keine Regelung“, so Stadtrat Norbert Engemaier. Zudem sieht er „absurde Folgen“. So dürften nur Erwachsene Plätze reservieren, das Musizieren von Kindern und Jugendlichen würde ausgeschlossen. Die festgelegten Plätze genügen auch nicht den Ansprüchen der Linken. Denn der nördliche Postplatz oder der Platz an der Trümmerfrau vor dem Rathaus seien unattraktiv. Dazu kommt, dass in der Weißen Gasse das Musizieren erlaubt sein soll. Dort stehen die Tische vor den Gaststätten eng aneinander. Es könnte zu Platzproblemen kommen.

Auf der nördlichen Prager Straße soll dagegen nicht mehr gespielt werden. Das schade dann der Entwicklung der Einkaufsmeile, befürchtet Engemaier. Auch die App sei noch nicht fertig, somit können die Anmeldungen auch nicht starten.

Stadtrat Jens Matthis (Linke) zieht gar den Sinn der Satzung insgesamt in Zweifel. „Eigentlich reicht die Polizeiverordnung.“ Darin sei geregelt, dass niemand andere mit Lärm belästigen darf. „Das muss nur kontrolliert werden, daran fehlt es in Dresden“, so Matthis. Die Linke fordert mehr Kontrollen, dann könnte man auch Straßenkunst generell erlauben. Nur einige besonders sensible Orte wie am Georgentor könnten ausgeklammert werden. Außerdem schlagen die Räte vor, eine Lärmgrenze von 65 Dezibel festzulegen. Das entspricht etwa einer Nähmaschine oder einem Fernseher in Zimmerlautstärke.

„Das versteht keiner mehr“

Citymanager Jürgen Wolf ist entsetzt: „Das versteht keiner mehr, dass die Satzung jetzt vertagt wird.“ Ein gutes Jahr habe man darauf gewartet, alles abgewogen, und nun soll es wieder keine Regelung geben. „Die Stadtverwaltung hatte bereits klargestellt, dass die Polizeiverordnung für diese Materie keine Handhabe hergibt.“ Koettnitz drückt es deutlicher aus: „Die bisherige Regelung ist nicht kontrollierbar.“ So könne kein Mitarbeiter der Stadt nachvollziehen, welcher Künstler zuerst da war, wenn diese zu eng aneinander stehen. Die neue Satzung dagegen sei kontrollierbar, weil sich jeder Künstler anmelden muss.

Laut Koettnitz reicht die Polizeiverordnung nicht aus. Ebenso sei eine Lautstärkemessung nicht möglich. „In welchem Abstand, mit welchem Gerät und wie lange soll das denn gemessen werden? Akustik ist eine schwierige Problematik.“ Dass die Stadt auch abseitige Plätze anbiete, sei nur, um die Auswahl zu erhöhen. Kinder und Jugendliche können dagegen in der Satzung nicht erfasst werden, weil sie eben noch nicht volljährig sind. „Das würde sie ja animieren, nicht zur Schule zu gehen.“ Im Zweifel würde man sie aber nachmittags nicht kontrollieren.

Einen Teil der Prager Straße auszuklammern, sei vor allem wegen der vielen Beschwerden notwendig, erklärt Koettnitz. Alle Bedenken könnten aber in den Ausschüssen diskutiert werden. Laut Koettnitz ist die App so weit geplant, dass sie Mitte oder Ende Juni starten könnte. „Ohne die App würden wir die Satzung nicht umsetzen können.“ Allerdings wird der Stadtrat bis dahin nicht regulär zu einer Entscheidung kommen, obwohl die Hauptsaison für Straßenkünstler gerade begonnen hat.

