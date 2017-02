Streit um städtische Aufträge eskaliert Weißwassers Oberbürgermeister, Torsten Pötzsch, soll Stadträte unter Druck gesetzt haben. Der weist die Anschuldigung zurück.

Im Streit um öffentliche Aufträge des Weißwasseraner Baureferats rutschen die Vorwürfe der beiden widerstreitenden Lager immer stärker ins Persönliche ab. In der Stadtratssitzung in der vergangenen Woche warf Kathrin Jung (SPD) Oberbürgermeister Torsten Pötzsch vor, Stadträte unter Druck gesetzt zu haben. Man könne sich nicht vorstellen, welcher Druck auch vom Oberbürgermeister auf einige Stadträte ausgeübt wurde.. Der reiche bis ins Persönliche, so Jung. Sie hatte Pötzsch zuvor in einer anderen Angelegenheit der Lüge bezichtigt. Der wies die Vorwürfe zurück. Timo Schutza (Klartext) bezeichnete den Vorgang als ungeheuerlich.

Hintergrund ist ein Antrag vom Herbst 2015. Damals hatten zehn Stadträte, darunter Kathrin Jung, Bauakten von der Stadt gefordert. Im Fokus standen Aufträge bis zu einem Volumen von 15 000 Euro in den Bereichen Hoch- und Tiefbau, Maler- und Grünpflegearbeiten sowie Elektro aus den Jahren 2010 bis 2015. Einige Stadträte distanzierten sich später von dem Antrag. Die Stadtverwaltung reagierte betroffen, nahm Kontakt mit dem sächsischen Datenschutzbeauftragten auf, der statt der Überstellung der Akten eine Einsichtnahme empfahl.

Dazu nahmen sich einige der Stadträte nach anfänglichen Terminschwierigkeiten in der ersten Jahreshälfte 2016 bei zwei Terminen Zeit. Stadtrat Ronald Krause (SPD) fasste die Ergebnisse einige Monate später zusammen und konstatierte Auffälligkeiten, forderte weitere Erklärungen und empfahl die Hinzuziehung eines unabhängigen Prüfers. Schon zuvor hatte OB Torsten Pötzsch einen Schlussstrich unter der Angelegenheit gefordert.

Zu den Auffälligkeiten gehört, dass einige Firmen häufiger Aufträge als andere erhielten. So habe die Stadt bis zu 90 Prozent des jährlichen Gesamtvolumens an Maleraufträgen an eine einzige Firma vergeben, obwohl in und um Weißwasser insgesamt elf Malerfirmen gelistet seien, so Krause im Stadtrat im September 2016. Auch bei den Heizungs-, Sanitär- und Elektroarbeiten gingen die Aufträge zwischen 50 und 75 Prozent an dieselben Firmen.

Einen Monat später folgte eine ausführliche Erklärung von Bauamtsleiter Thomas Böse, ebenfalls im Stadtrat. Das Interesse von Unternehmen an städtischen Aufträgen im unteren Eurobereich sei gering, erklärte er. Deshalb sei man im Rathaus froh, dass es Firmen gebe, die bereit seien, auch finanziell unbedeutende Aufträge auszuführen. Dass manche Firmen öfter beauftragt werden als andere, begründete er mit Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit. Auch Pötzsch bezog damals Stellung und warf den Antragstellern vom Herbst 2015 Wahlkampfpolemik im Hinblick auf die Oberbürgermeisterwahl 2017 vor.

Im Tauziehen um die Wahrheit spielt auch eine interne Dienstanweisung von Pötzschs Amtsvorgänger Hartwig Rauh eine Rolle, wonach Bau-, insbesondere Planungsaufträge, in Weißwasseraner bleiben sollten. Sie sei zwar nie offiziell außer Kraft gesetzt worden, habe aber intern zumindest nach der Amtszeit Rauhs keine Rolle gespielt, so Böse. Seit September 2016 gilt eine Klarstellung im Rathaus, nach der vor der Vergaben von Bauaufträgen bis 500 Euro keine Vergleichsangebote einzuholen sind, ab dieser Summe mindestens drei.

„Welche Zweifel haben Sie?“, fragte Thomas Böse in der vergangenen Woche, nachdem er den Fall aus seiner Sicht noch einmal aufgerollt und Punkt für Punkt auf eine E-Mail unter anderem von von Jung und Krause geantwortet hatte. „Ich bezweifle, dass die Ausschreibungen korrekt waren“, so Kathrin Jung. Ungeachtet dessen, dass der Rechnungshof – unabhängig von dem stadtinternen Streit – zwei größere Bauvorhaben geprüft und im Wesentlichen nicht beanstandet hatte, wiederholte sie die Forderung nach Stichproben durch eine unabhängige Prüfstelle. Damit geht der Streit in die nächste Runde.

