Streit um Spendenquittungen vorerst beigelegt

Laut der Finanzbehörde sind Zuwendungen direkt an bedürftige Personen keine steuerlich abzugsfähigen Spenden. „Auch Spenden an steuerbegünstigte Organisationen, die mit der Auflage geleistet werden, die Zuwendung an eine bestimmte Person weiterzuleiten, werden nicht akzeptiert“, heißt es auf der Internseite Steuertipps.de. © Symbolbild/dpa

Die Stadtverwaltung Waldheim wird den Gewerbetreibenden, die Geld für Brandopfer gespendet haben, definitiv keine Spendenbescheinigungen ausstellen. Diese Aussage erhielt der Gewerbeverein nun noch einmal schriftlich. Was war geschehen: Im August des vergangenen Jahres war das Wohnhaus von Familie Zschaage abgebrannt. Daraufhin wollten die Firmenchefs helfen. „Wir waren in dem Glauben, dass wir Spendenbelege bekommen.

Es hieß dann, diese gibt es nur auf Anforderung. Der Bitte, eine Liste der Spender einzureichen, sind wir nachgekommen“, sagte der Vereinsvorsitzende Roman Petters während der jüngsten Sitzung. In dem Schreiben der Waldheimer Finanzverwaltung, das Bürgermeister Steffen Ernst (FDP) dem DA zur Verfügung gestellt hat, heißt es, dass zu keiner Zeit Spendenquittungen in Aussicht gestellt worden seien. Im September 2016 sei die Vorgehensweise mit dem Finanzamt Döbeln abgesprochen worden. „Es wurde bestätigt, dass die Stadt nicht berechtigt war, in diesem Fall Spendenquittungen zu erstellen.“ Zudem habe es eine Abstimmung mit der Leisniger Kämmerei gegeben, weil diese einen ähnlichen Fall bearbeitet hatte.

Direkt nach dem Unglück vom 24. August konnten Unterstützer Geld auf das Stadtkonto einzahlen; Bedingung: die Angabe des Verwendungszwecks „Hilfe für Brandopfer“. Über diese Verfahrensweise sei die betroffene Familie dankbar gewesen. „Am Ende waren immerhin 144 Einzahlungen auf dem Konto zu verzeichnen“, heißt es in dem Schreiben an den Gewerbevereinsvorsitzenden Roman Petters. Inhaltlich sei der Verein mit der Beschreibung nicht einverstanden, wie Ina Pugell im Auftrag des Vorstandes erklärte. „Dies ändert aber nichts daran, dass schlussendlich keine Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.“

Sie hofft, dass aus dem Vorfall eine Lehre gezogen wird. „Es ist einfach unschön, wenn Spender und Opfer Probleme mit dem Finanzamt befürchten müssen.“ Es wäre gut, es gäbe eine Art Leitfaden, wie man sich in solch einem Fall zu verhalten hat. „Vielleicht könnte sich die Verwaltung mit anderen Städten und einem Mitarbeiter des hiesigen Finanzamtes zusammensetzen und einen erarbeitet“, schlägt sie auf DA-Nachfrage vor. Denn nicht immer sei jedem klar, in welchem Fall eine Bescheinigung ausgestellt werden darf – und in welchem eben nicht.

Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst sagte: „Auch wir wollten erreichen, dass weder wir als Verwaltung noch Familie Zschaage in Schwierigkeiten kommt. Deshalb haben wir den Sachverhalt nochmals abklären und uns schriftlich geben lassen“, sagte er.

Dem Lohnsteuerhilfeverein zufolge „akzeptiert das Finanzamt eine Spende nur dann, wenn sie durch eine Zuwendungsbestätigung – also eine Spendenbescheinigung nach amtlich vorgeschriebenem Muster – belegt ist“. Und genau dies fehlt den Unternehmern nun. Ina Pugell sagte: „Es wird niemand von den Gewerbetreibenden sein Geld zurückfordern. Schließlich wollten wir der Familie helfen.“ Die Mitglieder ärgerte einfach die fehlgelaufene Kommunikation.

Weil die Solarthermieanlage auf dem Dach des Einfamilienhauses als Brandursache ermittelt werden konnte, sei die Versicherung der Familie eingesprungen. Hätten die Gewerbetreibenden ihr Geld direkt an die Geschädigten gespendet, hätten die Zschaages dies als Einkünfte versteuern müssen, meint Bürgermeister Ernst. „Und das wäre ja dann auch nicht Sinn und Zweck gewesen.“

