Streit um Posten in Energie-Aufsichtsrat Die Grünen sind sauer, weil Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen gesetzt war. Doch nun steigt der OB selbst ein.

Grünen-Stadtrat Michael Schmelich findet klare Worte: „Wir empfinden es als absoluten Affront, dass trotz anderer Absprachen Oberbürgermeister Dirk Hilbert nun selbst die Aufsichtsratsposten in den energiepolitisch relevanten Unternehmen Enso, Drewag und Energieverbund Dresden übernehmen will. Verabredet war, dass diese an Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen gehen sollen.“ An diesem Donnerstag werden im Stadtrat Mitglieder für die Aufsichtsräte bestimmt. Dabei sind einige Wortgefechte zu erwarten. Denn die Grünen haben die Zusage von Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) vom 28. Oktober 2015 schwarz auf weiß. Doch nach Gesprächen in der letzten Woche deutete sich bereits an, dass die Verabredung wohl keinen Bestand mehr haben wird. „Von Amts wegen ist der Oberbürgermeister als Aufsichtsrat gesetzt. Er kann sich dauerhaft in dieser Position von seinen Beigeordneten vertreten lassen. Entsprechend ist die Vorlage im Stadtrat vorbereitet“, sagt Stadtsprecher Kai Schulz auf SZ-Anfrage.

Im Energiebereich ist es nicht ungewöhnlich, dass der Oberbürgermeister den Posten selbst einnimmt, wie Ingolf Roßberg und Helma Orosz. (SZ/kh)

