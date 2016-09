Streit um Parkscheine in Stadt Wehlen eskaliert Die Verwaltung wollte ein Hotel vom Service ausschließen. Der Unternehmer fühlt sich gegängelt.

Wer nach Stadt Wehlen möchte, sollte am besten mit dem Dampfer oder Bahn und Fähre anreisen. Die Parkplatzsituation ist von jeher begrenzt. Weil für Urlauber die Dampfer-Option keine ist, hat der Stadtrat schon vor Jahren beschlossen, vergünstigte Dauerparkkarten für den Elbeparkplatz an Vermieter auszugeben. Statt der normalen Tagespauschale von fünf Euro kosten diese den Vermietern nur drei. „Damit wollen wir die hiesige Tourismuswirtschaft unterstützen“, sagt Wehlens Bürgermeister Klaus Tittel (CDU). Doch einer fühlt sich von dem Service ausgeschlossen. „Als ich in der Verwaltung neue Dauerparkkarten für meine Gäste kaufen wollte, bekam ich zur Antwort, dass ich keine mehr bekäme“, erklärt Mario Lucia, der Inhaber des Manufaktur-Hotels am Elbufer, das frühere Strandhotel. Als Begründung wurde ihm genannt, dass er die Parkkarten teurer an seine Gäste weiterverkauft. Das sei nicht im Sinne der Stadträte, heißt es.

Lucia verteidigt seine Praxis mit den Steuergesetzen. „Ich muss die Karten ja kaufen und somit muss ich den Kauf auch versteuern“, erklärt er. Wenn er dann auf die Hotelrechnungen mehr als die drei Euro pro Tagesparkkarte schreibt, dann sei das nur der Steueranteil. Die Vergünstigung von drei statt fünf Euro pro Tag fürs Parken gebe er komplett an den Gast weiter. Sein Steuerberater habe ihn explizit darauf hingewiesen. Bei einer vierstelligen Zahl an Parkkarten pro Jahr ist das eine relevante Größe. Es könne also keine Rede davon sein, dass er sich durch die vergünstigten Parktickets irgendwie bereichern würde, so Lucia.

Er hatte sich danach an den Bürgermeister gewandt und wollte wissen, ob er das angewiesen hatte. Hatte er nicht. „Die Sache ist inzwischen geklärt“, sagt Bürgermeister Tittel. Auch das Manufakturhotel bekomme weiter die gewünschte Anzahl an Parkkarten. Möglicherweise hätte der Konflikt ja daran gelegen, dass es einen Fehlbetrag bei der Tourismusabgabe gegeben habe, sagt Tittel vieldeutig.

Die Zahlung hatte Hotelinhaber Lucia tatsächlich eingefroren. „Das Geld liegt auf einem Treuhandkonto. Zu diesem Schritt habe ich mich aber erst entschlossen, nachdem Verwaltungsmitarbeiter sich weigerten, mir Parkkarten zu verkaufen“, erklärt Lucia. Wenn er wieder wie jeder andere behandelt werde, überweise er das Geld. Das Manufaktur-Hotel ist mit seinen 26 Zimmern das größte Haus am Platze. Doch selbst mit Dauerparkkarten kann nicht jedem Gast ein Parkplatz garantiert werden. Bei herrlichem Wanderwetter wie am vergangenen Wochenende ist der Elbeparkplatz spätestens gegen Mittag voll. Reisen dann Urlauber an, müssen sie ihre Autos oben in Dorf Wehlen abstellen. Erst nach 16 Uhr entspannt sich die Lage dann wieder etwas.

Am Elbeparkplatz wird 2017 gebaut

Um sich vom kommunalen Parkplatz unabhängig machen zu können, fehlen fast allen Grundstücksbesitzern die Flächen. „Nur die Stadt hat Parkplätze“, sagt Lucia. Das ist eine Monopol-Stellung, mit der man viel Einfluss ausüben kann. Die Verwaltung muss allerdings einen Mittelweg finden, nicht auf Kosten der Urlauber Tagestouristen zu vergraulen. „Auch die sind uns wichtig“, sagt der Bürgermeister.

Auch wenn die Eskalation im Parkkartenstreit jetzt beendet scheint, im nächsten Jahr kommen weitere Sorgen auf alle in Stadt Wehlen zu. Dann ist die Sanierung des Elbeparkplatzes geplant. Während der Bauarbeiten reduziert sich die Anzahl der Stellflächen. „Die Zeit, in der gebaut werden kann, ist leider genau die, in der wir die Parkplätze brauchen“, sagt Tittel.

Derzeit befindet sich das Bauprojekt noch in der Anhörungs-Phase. Nach der Baumaßnahme soll es mehr Stellflächen geben. „Wir würden gern eine Erweiterung um 10 bis 15 Plätze schaffen“, sagt der Bürgermeister. Das ist allerdings kompliziert. Der Stadt gehören zwar Elbwiesen. Die dürfen allerdings aus Hochwasserschutz- und Naturschutzgründen nicht bebaut werden. Eine bebaubare Fläche hat allerdings das Schifffahrtsamt. „Die würden wir gern erwerben“, sagt Tittel. Doch selbst wenn das nicht klappt: Gebaut werde nächstes Jahr auf jeden Fall, erklärt der Bürgermeister.

Mario Lucia hat das Strandhotel nach dem Hochwasser 2013 gekauft und viel in die Bausubstanz investiert. Seine Nudelmanufaktur ist mit ins Hotel gezogen. Gäste können vom Restaurant aus die Produktion durch Fenster beobachten. „Diesen Winter bauen wir noch neue, größere Bäder ein“, erklärt der Hotelier. Die bestehenden wurden von Gästen wegen ihrer Enge oft kritisiert. Dann seien die Großinvestitionen durch. Danach könnte die Stadt mit zusätzlichen Einnahmen bei der Gewerbesteuer rechnen. Bisher konnte das Mario Lucia wegen der Investitionen absetzen.

