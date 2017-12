Streit um Parkplätze am Schillerplatz Auto kontra Bus und Bahn – Leser diskutieren über Parkchaos am Blauen Wunder.

Das Parken am Schillerplatz ist für Autofahrer eine Herausforderung. © René Meinig

Die Diskussion um die Parkplätze am Schillerplatz beschäftigt die Dresdner enorm. Auf sz-online.de kommentierten viele Leser den Text vom Samstag mit dem Titel „Weniger Parkflächen am Schillerplatz“.

„Wenn die Einkäufer gegenüber den Pendlern priorisiert werden sollen, können viele der vorhandenen Parkplätze eine Begrenzung auf zwei Stunden erhalten“, schreibt Leser Stefan. Sie müssten dann auch entsprechend kontrolliert werden. Ein Leser, der sich Hundling nennt, schlägt vor, dass mehr Menschen Bus und Bahn nutzen sollen, um das Parkchaos zu vermeiden. „Weg mit den Autos aus der Innenstadt. Fahrspuren in Radspuren umwidmen und massiver Öffi-Ausbau“, betont er. Das sei besser für die Umwelt. Das sieht auch Nutzer „Hajo“ so. „In kaum einer anderen deutschen Großstadt wird sich so verbissen und starrsinnig am Autowahn festgeklammert.“ Er fragt: „Wieso glauben so viele Dresdner daran, es gäbe ein Recht, immer und überall mit dem Auto einfallen zu dürfen und auch Platz zu bekommen?“

Leser Jochen sorgt sich um den Einzelhandel, wenn keine Lösung für das Parkproblem gefunden wird. „Da kann der Wochenmarkt zugemacht werden. Schade für die Händler.“ Viele Menschen würden den Schillerplatz dann in Zukunft meiden, wenn sie keine Plätze bekommen. (SZ/jv)

