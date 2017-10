Gerichtsbericht Streit um Parkmanöver eskaliert Eine Chemikerin fuhr zur Post nach Bannewitz. Dort soll sie einen Peugeotfahrer angefahren haben. Nun stand sie vor Gericht.



Da stimmte die Chemie wohl nicht. Eine arbeitslose Chemikerin soll mit ihrem Mercedes A-Klasse in Bannewitz nach einer verbalen Auseinandersetzung einen anderen Autofahrer angefahren und davongefahren sein. Deshalb musste sich die 48-Jährige am Freitag am Amtsgericht in Dippoldiswalde wegen vorsätzlicher gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht verantworten. Sie bestritt dort die Vorwürfe vehement und vor allem die ihr unterstellte Absicht. Was war geschehen? Die Frau aus dem Ortsteil Hänichen fuhr an jenem 2. März dieses Jahres gegen 8.30 Uhr nach Bannewitz, zur Bräunlinger Straße. „Ich wollte zur Post“, erklärte die angeklagte Deutsche. Auf der Stellfläche vor der Filiale wollte sie einparken. „Da passen drei Autos nebeneinander hin“, so die Frau. Etwas in der Mitte stand ein schwarzer Peugeot. „Links davon war nicht viel Platz, da bin ich rechts daneben in die Parklücke reingefahren.“.

Offenbar hatte ihr Einparkmanöver jedoch die Beifahrerin in dem Peugeot verärgert. Jedenfalls sei diese wütend ausgestiegen und hätte ihr die Meinung gegeigt. „Ich war ausgestiegen, um meinen Brief einzuwerfen, da beschimpfte sie mich, war aggressiv“, sagte die Mercedesfahrerin. „Ich wäre bescheuert, wie ich parke.“ Das konnte die Angeklagte nicht nachvollziehen. „Da war genug Platz zwischen den Autos.“

Jedenfalls ist die 48-Jährige wieder in ihr Auto eingestiegen, als der Peugeotfahrer hinzukam. Zuvor hatten beide sich aber noch wenig respektvolle Handzeichen gezeigt. Der Peugeotfahrer, laut Gericht ein Bundespolizist, soll in der Folge mit der Hand auf das Dach des Mercedes gehauen und ihre Autotür aufgerissen haben. „Ich fühlte mich bedroht“, so die Angeklagte.

Dass sie anschließend gleich zweimal hintereinander mit ihrem Auto zurückgesetzt hatte und den Beamten dabei am Knie verletzt hätte, sei ihr entgangen. Immerhin habe der Mann laut Anklage Schmerzen erlitten und konnte drei Wochen nicht arbeiten. „Ich habe nur seinen Arm gesehen, aber verletzen wollte ich den Mann nicht.“ Sie sei dann losgefahren, weil sie sich der aggressiven Situation entziehen wollte.

Die Strafrichterin wunderte sich, wieso solche Angelegenheiten erst vor Gericht behandelt werden müssen. „Sicherlich haben sich beide Parteien in dieser Situation nicht gerade optimal verhalten“, so die Vorsitzende. Sie regte die Einstellung des Verfahrens wegen geringfügiger Schuld gegen eine Geldauflage an eine gemeinnützige Einrichtung ein. Dies spart Gerichtskosten. Denn der Prozessausgang sei ungewiss. Die Angeklagte und ihr Anwalt stimmten „diesem Kompromiss“, wie sie betonten, erst nach längerem Zögern zu. Somit muss die Frau 800 Euro an den Christlichen Hospizdienst Dresden zahlen. Den Führerschein, der ihr vor vier Wochen abgenommen wurde, erhielt sie indes zurück. (skl)

