Streit um neues Gymnasium Im Dresdner Osten wird im kommenden Jahr ein weiteres Gymnasium benötigt. Über den Standort wird nun debattiert.

Der Vorstoß von Rot-Grün-Rot, das neue Gymnasium für den Dresdner Osten in der Johannstadt zu gründen, sorgt für Diskussionsstoff. Die Stadtverwaltung wollte die in Striesen und Blasewitz dringend benötigte Schule 2018 eigentlich in einem Plattenbau am Berthelsdorfer Weg in Seidnitz einrichten. Linke, Grüne und SPD hatten daraufhin am Dienstag im Bildungsausschuss den Vorschlag beschlossen, das Gymnasium im Gebäude der 101. Oberschule auf der Pfotenhauerstraße unterzubringen. In Seidnitz soll stattdessen die geplante Universitätsschule einziehen (die SZ berichtete).

Dagegen regt sich nun Widerstand. Als bildungspolitische Sprecherin der CDU kritisiert Heike Ahnert den Vorschlag von Rot-Grün-Rot. Die Stadträtin bezweifelt, dass ein vorübergehendes Gymnasium den Johannstädter Schulstandort aufwerten würde. Derzeit sind in der 101. Oberschule nur drei der fünf möglichen Züge belegt.

Ahnert führt zudem an, dass die Fachkabinette an der Oberschule nicht für ein Gymnasium ausreichen würden. Auch sei der Weg für die Schüler aus dem Dresdner Osten in die Johannstadt zu weit. Darum halte die CDU an einem Gymnasium im Osten – und nicht irgendwo – fest. (SZ/noa)

zur Startseite