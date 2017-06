Streit um moderne Parkuhren Ein FDP-Stadtrat fordert neue Automaten und startete eine Umfrage zur Brötchentaste. Die Stadt tut sich schwer.

Passend zahlen – wer auf dem Bautzner Hauptmarkt parken will, sollte ausreichend Münzen haben. Das ist nicht mehr zeitgemäß, werfen Kritiker der Stadt vor. © Uwe Soeder

Ganz schön teuer, eure Parkplätze. Diesen Satz hat Daniel Polenk, Inhaber des Präsenteladens „Die Geschenkidee“, schon öfter aus dem Mund seiner Kunden gehört. Vor allem Touristen sind über die reichlich antiquierten Parkuhren verwundert: Dass die Geräte keine EC- oder Kreditkarten annehmen, ja manche nicht einmal einen Euro wechseln können. Auch viele Bautzener und Händler nervt das.

Ein Spezialfall steht an prominenter Stelle auf dem Hauptmarkt. Um dort maximal 30 Minuten parken zu dürfen, verlangt die Parkuhr 75 Cent, und zwar ausschließlich in Fünfern, Zehnern, Zwanzigern und Fünfzigern. Für Polenk ist die Modernisierung der Parkuhren überfällig. Das würde dem Einzelhandel guttun. Vor allem die Einführung des kostenlosen Kurzzeitparkens, die sogenannte Brötchentaste, würde er begrüßen. Zehn bis 15 Minuten kostenfreies Parken, wenn es darum geht, eben nur schnell was zu holen oder abzugeben.

Im Mai hat FDP-Stadtrat Mike Hauschild eine kleine Kampagne für die Brötchentaste gestartet. Er legte Flyer in einigen Geschäften aus, auf denen er das kostenfreie Kurzzeitparken zur Debatte stellte. Ihn interessiere dabei auch, aus welchen Orten die Leute stammen, die kostenloses Kurzzeitparken befürworten, erklärte er. An diesem Mittwoch will der FDP-Mann das Ergebnis dem Stadtrat vorstellen.

Viele wollen das 15-minütige kostenfreie Parken

In der Stadtapotheke am Hauptmarkt seien alle ausgelegten Flyer ausgefüllt worden, berichtet die Angestellte, Ines Rößler. Der Tenor war immer gleich. Alle haben sich für 15 Minuten kostenfreies Parken in der Altstadt ausgesprochen. Nicht nur Bautzener, sondern auch Kunden aus der näheren und weiteren Umgebung wie Kirschau, Görlitz oder München. Sogar ein Pole habe sich an der Befragung beteiligt. Die Brötchentaste sei eine Erleichterung, gerade für Leute, die schnell etwas zu erledigen haben. „Die Stadt tut sich hier selbst nichts Gutes“, findet Rößler.

An diesem Mittwoch wird die Beschaffung moderner Parkuhren wieder ein Thema im Stadtrat sein. Im März hatten die Stadträte nach langer Diskussion mehrheitlich die Verwaltung aufgefordert, Angebote für neue Parkscheinautomaten einzuholen. Der Vorstoß ging von Mike Hauschild aus, der per Antrag die Stadt zur Erneuerung von zunächst drei Parkuhren in der Altstadt aufgefordert hatte. Man einigte sich letztlich darauf, beim Hersteller mal nachzufragen, wie viel ein zeitgemäßer Automat denn so kosten würde.

Stadt ist nicht begeistert

Das Ergebnis soll jetzt vorgestellt werden. Mike Hauschild will aber mehr. „Wenn wir schon viel Geld fürs Parken verlangen, dann sollten die Geräte auch modern sein“, ist seine Meinung. Hauschild möchte deshalb, dass die Verwaltung so schnell wie möglich zunächst drei neue Parkuhren auf den Fleischmarkt, den Hauptmarkt und an die Innere Lauenstraße stellt. Parkscheinautomaten der neuen Generation bieten eine ganze Reihe von Funktionen. Sie können mehrsprachig bedient werden, man kann bar, mit Karte und sogar mit dem Handy bezahlen. Die Brötchentaste lässt sich auf ihnen einprogrammieren. „Das ist ideal für eine Testphase“, findet Hauschild. Man könnte herausfinden, wie viele Kurzzeitparker es überhaupt gibt, welches Zahlungsmittel bevorzugt und welche Sprache ausgewählt wird. – Vom Vorpreschen des FDP-Stadtrates ist die Verwaltung jedoch nicht begeistert. Hier will man erst in zwei Jahren und dann auf einen Schlag sämtliche Parkuhren durch moderne Geräte ersetzen. Dann ist nämlich die Stadt auch verpflichtet, auf den Parktickets die Umsatzsteuer anzugeben, was jetzt noch nicht nötig ist. Rund 180 000 Euro sollen für die neuen Automaten investiert werden.

Daniel Polenk vom Geschenkeladen ist das Datum zu weit hin. „Warum müssen wir bis 2019 warten?“, fragt er. Schließlich seien die Leute jetzt darüber verärgert. „Ich glaube, dass man das auch eher machen kann.“ Die Stadt Bautzen bewirtschaftet aktuell 33 Parkscheinautomaten, die im vergangenen Jahr an die 665 000 Euro an Einnahmen erzielt, wie Stadtsprecher André Wucht informiert. Rechnet man die angedachte Investitionssumme auf die derzeitige Anzahl der Automaten runter, so würde ein neues Gerät etwa 5 500 Euro kosten. Das wären 16 500 Euro für die Testphase. Das Geld könne sich die Stadt locker im Vorfeld leisten, findet Mike Hauschild.

