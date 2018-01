Streit um Migration: Trump empört mit Zitat zu „Dreckslöchern“

Er wurde von den US-Bürgern gewählt und nicht von den Deutschen und er setzt Interessen der US Bürger durch. Er spricht aus, was zwar nicht politisch korrekt ist, aber der Wahrheit entspricht. Ich finde ihn gut, weil er macht, was er sagt und unbequeme Wahrheiten ausspricht. Ich kann mir vorstellen, was jetzt einsetzt. Aber bedenkt mal alle eines : was bringt es jeden einzelnen, einen Land oder einer Gesellschaft, wenn einige wenige die rosarote Brille aufsetzen und ihre Sicht als Dogma sehen ?? Die Realität wird alle einholen und auf die Füße stellen.