Streit um Marke Meissen erneut vor Gericht

Der Rechtsstreit um die Löschung der Wortmarke Meissen wird am Dienstag, dem 25. April, fortgesetzt. Das hat jetzt das Oberlandesgericht in Dresden mitgeteilt. Es würden nun Zeugen vernommen. Das Gericht werde jedoch wahrscheinlich noch kein Urteil fällen.

Die letzte Verhandlung in der Sache fand im September vergangenen Jahres statt. Geklagt hat der zu einer polnischen Gruppe gehörende Sanitärporzellan-Hersteller Meissen Keramik. Das Unternehmen bezweifelt, dass die Manufaktur ihre Marke Meissen regelmäßig für ihre Produkte nutzt, und will sie deshalb löschen lassen. Der Traditionsbetrieb hält dagegen, sich nur mithilfe dieser Marke gegen unlautere Konkurrenz schützen zu können. Er könne nicht zulassen, dass im Ausland hergestellte Massenartikel mit Meissen im Produktnamen den Markt überschwemmten, so Geschäftsführer Tillmann Blaschke im vergangenen Jahr vor Gericht. Das dürfte bei den Kunden zu erheblichen Irritationen führen und so die Marke beschädigen.

Der erneute Gerichtstermin deutet zudem daraufhin, dass die noch letztes Jahr begonnenen Gespräche zu einem Vergleich offenbar gescheitert sind. Die wichtigsten Eckpunkte sollten sein, dass der Sanitärporzellan-Hersteller nicht länger vom Markenamt verlangt, Meissen aus den Registern zu löschen. Im Gegenzug würde die Manufaktur dem Produzenten gestatten, den klar abgewandelten Schriftzug des Stadtnamens als Marke verwenden zu dürfen. Meissen Keramik wiederum würde sich verpflichten, bei Bau-Keramik zu bleiben und nicht im ureigensten Geschäft der Manufaktur etwa mit Geschirr oder Figuren tätig zu werden.

