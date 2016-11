Streit um Mandaukaserne CDU-Politiker Meyer kritisiert die Vergabe von Fördermitteln zur Notsicherung. Die Denkmalpfleger sehen das anders.

Sachsen unterstützt die Notsicherung des Nordflügels mit 82 000 Euro.

Landtagsabgeordneter Stephan Meyer (CDU) hat sich nun in die Debatte um die Mandaukaserne eingemischt. „Ich halte es für einen Schnellschuss, wenn öffentliche Mittel in die Zittauer Mandaukaserne investiert werden, ohne dass deren Eigentumssituation und die perspektivische Nutzung geklärt sind“, so der Abgeordnete in einer Presseerklärung.

Meyer reagiert damit auf die Ankündigung des Zittauer Stadtforums. Thomas Göttsberger vom Stadtforum hatte in der vergangenen Woche erklärt, dass der Freistaat 82 000 Euro Fördermittel zur Notsicherung des Nordflügels bereitstellt. Der Ostritzer berichtete außerdem, dass die Sicherungsarbeiten am Nordflügel der Mandaukaserne bereits begonnen haben. Nach SZ-Informationen ist Göttsberger am Kauf des Objektes interessiert und schießt den erforderlichen Eigenanteil zur Finanzierung der Notsicherung vor, die insgesamt 111 000 Euro kosten soll. Er ist Antragsteller, Empfänger der Fördergelder und verfügt über eine Vollmacht des Grundstückseigentümers.

Wegen der bislang ungeklärten Besitzverhältnisse scheiterte in der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstag eine Beschlussvorlage, die vorsah, einen Antrag zur Aufnahme der Mandaukaserne in das Bundesprogramm „Nationales Projekt des Städtebaus“ zu stellen. Die Stadt erhofft sich einen Zuschuss von sieben Millionen Euro für den Investor, der die marode Kaserne zum „Forum Mandau“ umgestalten soll. Ein vom Dresdner Projektbüro Petschow + Thiel erarbeitetes Nutzungskonzept sieht vor, eine Dreifelderhalle für den Schul- und Vereinssport sowie Events anzubauen. Im bestehenden Baukörper sollen Büros für Existenzgründer, Säle für Tagungen sowie Räume für Kunst und Kultur entstehen, so Oberbürgermeister Thomas Zenker (Zkm) bei der Stadtratssitzung. Die Planungen der Projektentwickler, hinter denen Investoren stehen, die für die Baukosten aufkommen würden, enthalten derzeit allerdings noch zu viele Fragezeichen und unbekannte Größen.

„Wir sind mit der Stadt Zittau, dem Innenministerium und den Projektentwicklern im Gespräch, um die Voraussetzungen zu schaffen“, so Stephan Meyer. „Vor einer Klärung der fundamentalen Fragen halte ich den Einsatz von Denkmalschutzmitteln für falsch“, so die Kritik des CDU-Politikers.

Die Sächsische Landeskonservatorin Rosemarie Pohlack sieht das völlig anders. Sie möchte sich nicht in die Vergabe der Fördermittel einmischen, stellt aber klar: „Die Mittel sind für die Notsicherung vorgesehen, um Gefahr für Leib und Leben abzuwenden.“ Die Schäden am Nordflügel sind inzwischen so groß, dass Gefahr im Verzug sei. In so einem Fall gelte es zu handeln, unabhängig davon, ob ein Nutzungskonzept vorliege oder nicht, so Sachsens oberste Denkmalpflegerin. Sie freue sich zudem darüber, dass der Landkreis, der die Mittel ausreicht, sich zur Mandaukaserne bekennt. „Es ist grundsätzlich möglich, für in Not geratene Kulturdenkmale Mittel zur Notsicherung auszureichen“, erklärt das Landratsamt auf Anfrage der SZ.

Die Stabilität des Nordflügels ist akut gefährdet, die Innendecken sind teilweise durchgebrochen und auch ein Teil der Außenmauer sowie der Dachstuhl wackeln, berichtet Göttsberger. Ein weiteres Abwarten, etwa bis ein Nutzungskonzept vorliegt, würde die Schäden vergrößern oder könnte sogar den Einsturz einzelner Wände zur Folge haben, so der Ostritzer. Er möchte, dass die Handwerker das Dach bis zum Jahresende abgedichtet haben.

„Den Verfall muss man jetzt bekämpfen“, hält Göttsberger dem CDU-Abgeordneten entgegen. Selbst wenn es zur Sonderstadtratssitzung kommen sollte, selbst wenn die Mandaukaserne wirklich als „Nationales Projekt des Städtebaus“ anerkannt würde und sich Investoren fänden, die das Gebäude sanieren, würde vor dem Jahr 2018 nichts passieren. Da liegt er vermutlich nicht ganz falsch, denn erst Ende 2017 entscheidet eine Kommission über die Vergabe der Fördermittel aus dem Bundesprogramm. Ein weiteres Jahr würde wohl vergehen, bis Gutachten und Planungsleistungen erbracht sind, bevor die Sanierungsarbeiten beginnen könnten.

Ein Blick in den Projektaufruf „Nationale Projekte des Städtebaus 2017“ gibt indes Anlass zur Hoffnung. Für das Jahr 2017 ist dort die Konversion (Umnutzung) von Militärflächen ausdrücklich als Förderschwerpunkt hervorgehoben. Eine Chance für die alte Kaserne, die vermutlich so schnell nicht wiederkommt.

