Streit um Kostenerstattung Eine abgesagte Veranstaltung im DDR-Museum sorgt bei den Kartenkäufern und beim Veranstalter für Ärger.

Per PayPal haben Käufer ihre Eintrittskarten bezahlt. Das wird ihnen nun zum Verhängnis. © Symbolfoto/Eric Weser

Wer an der Verzögerung letztendlich Schuld hat, ist wohl Ansichtssache. Ärgerlich ist das Hin und Her für die Beteiligten allemal. Aber von Anfang an: Am 2. Oktober soll im DDR-Museum in Radebeul die Sandmännchen-Party steigen. Doch dann wird die Feier vom Veranstalter kurzfristig abgesagt. Den Eintrittspreis von 8,88 Euro pro Person hatten einige Gäste jedoch schon online bezahlt.

Auch Roland Plattner war im Besitz zweier Karten, die er im Internet gekauft hat. Er glaubte, das Geld nun schnell zurückzubekommen. Doch bisher habe sich nichts getan, schreibt er aufgebracht an die SZ. Besonders ärgert ihn das, weil er zusätzlich noch für den Erhalt des DDR-Museums gespendet habe. Nun fürchtet Plattner, dass alles unter den Tisch fällt, weil das Museum insolvent ist.

Dass es bei der Kostenerstattung zu Verzögerungen kommt, ist jedoch nicht allein die Schuld des Museumsvereins DDR-Zeitreise, der die Party veranstalten wollte. Das Problem: Die Gäste, die über das Onlinebezahlsystem PayPal ihre Karte gekauft hatten, sollten den Eintritt auch via PayPal zurückbekommen. Das Geld war in der Zwischenzeit aber bereits auf das Konto des Vereins gegangen. Dieser musste nun also erst zu PayPal zurücküberweisen.

Doch das dauerte einigen Gästen wohl zu lange, weshalb sie beim Onlinebezahldienst eine Rückforderung veranlassten. Das bewog wiederum PayPal, das Konto einzufrieren, sodass der Veranstalter nicht mehr auf das Geld zugreifen konnte. In einer E-Mail informierte der inzwischen ebenfalls verärgerte Webmaster des Vereins die Partygäste. „Muss man uns wegen 8,88 Euro so die Hölle heiß machen und uns damit in Schwierigkeiten bringen?“, steht in der E-Mail. Und weiter: „Haltet ihr uns als eingetragenen, gemeinnützigen Verein für wirklich so unehrlich?“ Der Verein erklärte, dass jeder sein Geld zurückbekommt. Auf den PayPal-Kosten bleibt der Veranstalter nun aber sitzen.

